Iar strategia pare să dea roade, multe stațiuni sunt pline. Potrivit celor din domeniu, peste 140.000 de turiști au ajuns la mare în aceste zile.

La Costinești, ziua a început devreme, când a răsărit soarele. Și la Eforie, plaja s-a umplut rapid. Ștefana le-a făcut o surpriză celor dragi și a rezervat un weekend la mare.

Alexa Ștefana: „Am venit de data aceasta cu părinții și suntem super bucuroși. Suntem din Harghita.”

Deși august este cea mai căutată lună a sezonului, hotelierii au păstrat aceleași tarife ca în luna iulie.

Ana Tudor, administrator hotel: „Tarifele vor fi la fel ca luna trecută, nu va fi nicio majorare. Weekend-ul acesta avem un grad de ocupare de 100%, comparativ cu luna trecută a crescut. Prețul unei camere pornește de la 350 de lei și ajunge undeva la 500 de lei, cu tot cu mic dejun.”

Aurelian Marin, proprietarul unui lanț hotelier: „Suntem în regim all inclusive și, în general, tariful unei camere duble, pentru două persoane, pe zi, variază între 900 de lei și 1.100 de lei.”

Iar turiștii se declară mulțumiți. Și la terase, prețurile au rămas la fel.

Virgil Negru, administrator terasă: „Nu au crescut. Noi, de la începutul sezonului până la sfârșitul sezonului, practicăm același preț.”

Vremea se anunță frumoasă și în zilele viitoare pe litoral, cu până la 30 de grade Celsius.