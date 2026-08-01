Unii spun că nu pleacă pentru că au investit banii în altceva, alții nu își permit să cheltuiască atât de mult. Totuși, printre ei sunt și persoane care găsesc soluții să își petreacă timpul liber de parcă ar fi în vacanță.

Un bărbat a sărit peste concediu anul acesta pentru că are alte priorități: construiește o casă lângă Cluj-Napoca.

Bărbat: „Banii care erau alocați concediului îi investesc în casă. Până la Constanța îți trebuie vreo mie de lei să pleci cu mașina ta.”

În această situație sunt aproape 62% dintre români, care nu și-au permis anul trecut un concediu de o săptămână, arată datele Eurostat. Sunt cu trei procente mai mulți față de anul precedent. Totuși, chiar dacă nu pot pleca departe, unii încearcă să își petreacă timpul ca și cum ar fi în vacanță.

Silvia și Ion Berbecea sunt pensionari și, pentru că locuiesc în Brașov, merg mai des în Poiană.

Ion Berbecea: „E foarte ieftin aproape de casă, sigur, mănânc acasă.”

Reporter: „Când ați fost ultima dată într-o vacanță mai departe de casă?”

Ion Berbecea: „Acum câțiva ani.”

Reporter: „V-ar plăcea să plecați mai departe undeva?”

Silvia Berbecea: „Da, mi-ar plăcea, dar să avem și bani. S-a scumpit anul ăsta foarte mult, nu prea îți convine.”

Alții se orientează spre plaje urbane. În prima zi de vacanță, Maia a ales un șezlong pe malul unui lac de lângă Sibiu, orașul natal.

Maia Mănase: „Este mult mai ieftin. Acum este un foarte mare factor banul, din păcate, pentru că totul este scump, nu ne mai putem permite.”

Adrian și Cristina au reușit să plece patru zile de acasă pentru că au cazarea asigurată de angajator.

Adrian și Cristina: „Prețurile au crescut peste tot. Atât s-a putut, e bine și așa.”

Potrivit reprezentanților Federației Industriei Hoteliere din România, și unii dintre cei care pleacă, totuși, de-acasă se orientează spre sejururi mai scurte.

Simona Constantinescu, președinte Federația Industriei Hoteliere din România: „Apoi sunt tendințele care merg pe turismul experiențial. Oameni care merg și fac hiking și merg cu cortul sau cu rulotele sau pur și simplu stau în sate la localnici. Mulți români aleg să nu cheltuiască pe vacanțe din motive de economisire.”

Datele Eurostat arată că suntem pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de persoane care nu își permit o vacanță de o săptămână. Suntem urmați de greci, bulgari și unguri.