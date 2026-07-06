Plănuiești o escapadă pe o insulă europeană, dar nu știi ce destinație să alegi din miile de opțiuni disponibile? Cu sute de mii de insule răspândite pe continent, alegerea locului perfect pentru vacanță poate fi o adevărată provocare, potrivit Euronews.

Un nou studiu realizat de o companie britanică de turism, care a analizat 80 de destinații insulare din Europa, ar putea oferi câteva repere utile pentru cei care nu știu ce insulă să aleagă pentru vacanța din 2026.

Cercetarea a analizat 80 de destinații insulare din Europa, luând în considerare trei criterii principale:

Vremea – numărul de ore de soare, cantitatea de precipitații, vântul și confortul termic;

– numărul de ore de soare, cantitatea de precipitații, vântul și confortul termic; Oferta gastronomică – numărul de restaurante, cafenele și baruri, raportat la dimensiunea insulei;

– numărul de restaurante, cafenele și baruri, raportat la dimensiunea insulei; Spațiile verzi – suprafața și ponderea zonelor verzi de pe fiecare insulă.

Potrivit companiei britanice, aceste criterii au fost ponderate astfel: spațiile verzi au avut o pondere de 45%, vremea 35%, iar oferta de mâncare și băuturi 20%.

Top 10 cele mai bune insule din Europa pentru o vacanță în 2026

În clasamentul general, insulele din Spania și Croația ocupă nouă dintre primele zece locuri.

Pe primul loc se află Tenerife, cea mai mare dintre Insulele Canare, cu un scor de 95 din 100. Insula a impresionat prin peisajele sale naturale spectaculoase, gastronomia bazată pe produse proaspete și, mai ales, prin numărul mare de zile însorite.

Pe locul al doilea se situează La Palma, tot în Insulele Canare, cu 94 de puncte. Cunoscută și sub numele de „La Isla Bonita”, insula este Rezervație a Biosferei UNESCO datorită mediului său natural bogat și preocupării pentru dezvoltarea durabilă.

Podiumul este completat de Madeira, în Portugalia, cu 93 de puncte. Arhipelagul este renumit pentru pădurea Laurissilva, inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Două insule din Croația încheie top 5: Korčula, situată în largul coastei Dalmației, ocupă locul patru, cu 92 de puncte, iar Mljet, o insulă adriatică sălbatică și liniștită, se află pe locul cinci, cu 90 de puncte.

Clasamentul complet:

Tenerife, Insulele Canare, Spania – 95/100 La Palma, Insulele Canare, Spania – 94/100 Madeira, Portugalia – 93/100 Korčula, Insulele Dalmate, Croația – 92/100 Mljet, Insulele Dalmate, Croația – 90/100 Mallorca, Insulele Baleare, Spania – 89/100 Lošinj, Insulele Kvarner, Croația – 88/100 Brač, Insulele Dalmate, Croația – 87/100 Gran Canaria, Insulele Canare, Spania – 86/100 La Gomera, Insulele Canare, Spania – 85/100

Cele mai însorite insule din Europa

Datorită climatului excelent pe tot parcursul anului, Insulele Canare domină și acest clasament. Tenerife ocupă din nou primul loc, cu un scor de 88 din 100.

Topul este completat de:

Tenerife, Spania – 88/100 La Gomera, Spania – 86/100 Gran Canaria, Spania – 85/100

De altfel, Insulele Canare au fost desemnate și cel mai bun arhipelag din Europa, fiind considerate destinația perfectă pentru turiștii care își doresc un mix între vreme bună, natură și facilități turistice.

Cele mai bune insule pentru gastronomie

În ceea ce privește oferta culinară, Italia este marea câștigătoare, cu două insule în top trei: Capri și Sardinia. Singura destinație din afara Italiei este Santorini, în Grecia.

Clasamentul este următorul:

Capri, Italia – 75/100 Sardinia, Italia – 66/100 Santorini, Grecia – 65/100

Printre preparatele emblematice ale insulei Capri se numără salata Caprese și Ravioli Caprese, o specialitate preparată cu brânză caciotta, parmezan și măghiran, servită cu un sos ușor de roșii.

Cele mai verzi insule din Europa

Categoria dedicată naturii și spațiilor verzi este dominată de Croația și Portugalia:

Mljet, Croația – 86/100 Madeira, Portugalia – 85/100 Korčula, Croația – 83/100

Supranumită „Insula Verde” a Croației, Mljet este considerată o destinație mai puțin cunoscută decât Dubrovnik sau Split, fiind însă o alegere ideală pentru cei care își doresc o vacanță liniștită, în mijlocul naturii.