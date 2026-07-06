"Azi-noapte, la ora 4:02, am fost alertaţi prin 112 că o persoană este dispărută cu ATV-ul pe Valea Doftanei. Am trimis o maşină de intervenţie cu 3 salvatori montani, pentru a participa la căutări, alături de ISU, Poliţie şi localnici", se arată într-o informare postată pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova.

Conform sursei citate, persoana dispărută a fost găsită decedată, în condiţiile în care ATV-ul pe care îl conducea a intrat în coliziune cu un utilaj staţionat în zonă.

Victima este un turist de 18 ani din Bucureşti, arată Salvamont.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, a precizat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova, Laura Antimiu.

Ulterior, IPJ a comunicat faptul că se fac verificări şi cu privire la prezenţa utilajului respectiv în zonă şi la respectarea prevederilor legale în cazul lucrărilor pe acel sector de drum.

"Din verificările preliminare efectuate la faţa locului a reieşit faptul că, în intervalul orar 04:00-08:45, un bărbat, în timp ce conducea un motociclu pe DJ 102I, din direcţia Săcele către Valea Doftanei, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi ar fi intrat în coliziune cu un utilaj destinat executării unor lucrări, aflat staţionat pe partea dreaptă a carosabilului. Din nefericire, în urma impactului, conducătorul motociclului a decedat la faţa locului. În urma verificărilor preliminare, poliţiştii au constatat că, în zona producerii accidentului, se desfăşurau lucrări de reabilitare şi modernizare a DJ 102I, pentru care fusese emis un aviz de principiu. În cadrul cercetărilor vor fi verificate toate aspectele privind modul de desfăşurare a lucrărilor şi respectarea prevederilor legale incidente. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi efectuarea de lucrări neautorizate", a transmis IPJ.