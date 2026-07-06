Le-au luat banii, dar nu au mai livrat locuințele. Povestea a ieșit la iveală după ce o femeie din Craiova a făcut plângere la poliție. Le-a spus agenților că, în urmă cu doi ani, a plătit 10.000 de euro pentru o casă modulară, făcută din containere metalice.

Apoi, cei șase suspecți nu au mai răspuns la telefon, dar nici nu i-au dat locuința. Polițiștii au început imediat verificările și au aflat că femeia nu este singura înșelată. Au mai identificat încă patru păgubiți, din Bihor, Hunedoara, Ilfov și Constanța. Însă, potrivit anchetatorilor, numărul victimelor ar putea fi mai mare.

Cei șase indivizi, cu vârste cuprinse între 25 și 51 de ani, au fost reținuți pentru înșelăciune și se va cere arestarea lor preventivă.