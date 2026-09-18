Președintele Vucic a inaugurat o fabrică sârbo-israeliană de drone, într-o locație secretă, lângă România. Apropiat al Rusiei

Anunţând deschiderea fabricii pe Instagram, preşedintele Vučić nu a precizat nici locaţia acesteia, nici numele companiei israeliene partenere, explicând că jurnaliştii nu au fost invitaţi la eveniment din cauza "confidenţialităţii procesului de producţie", scrie News.ro.

Însă, potrivit unor anchete publicate de reţeaua de jurnalism de investigaţie Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) şi de cotidianul israelian Haaretz, partenerul ar fi compania israeliană de apărare Elbit Systems, criticată pentru rolul său în operaţiunile din Gaza şi din Cisiordania.

„Am inaugurat o fabrică de asamblare a unor drone de ultimă generaţie, fabricate în Israel", a scris Vucic pe reţeaua socială, adăugând că aceasta „va produce echipamente destinate forţelor armate sârbe şi celor din alte ţări".

„Proiectele noastre sunt ambiţioase. Considerăm că, împreună cu partenerii noştri israelieni, vom deschide cel puţin alte trei fabrici în toată Serbia", a adăugat preşedintele sârb, publicând un videoclip cu vizita sa la sediu, însoţit de ambasadoarea Israelului, Avivit Bar-Ilan.