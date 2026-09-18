Peste două săptămâni începe, la București, Animest, festivalul internațional de animație care aduce în fața publicului unele dintre cele mai originale creații din lume.

Alături de mine sunt Mihai Mitrică și Filip Mănișor.

Este foarte interesant acest festival și îl urmăresc de ceva timp și știu că sunt și foarte mulți artiști care caută ca să trimită ceea ce au lucrat în ultimii ani. Ce ne așteptăm la ediția aceasta, ediția 21?

Mihai Mitrică, fondator Animest: Așa e, e practic locul de întâlnire al comunității ilustratorilor, a celor care fac film de animație, al celor din gaming. Și se întâmplă mereu în octombrie. Anul ăsta va fi aceeași durată a festivalului, 10 zile, un festival lung, cu toate secțiunile noastre competiționale și cu multe, multe surprize și proiecții și seara, mai ales evenimentele speciale ale noastre.

Filip, cine sunt cei care se înscriu la aceste festivaluri și de unde vin ei? Pentru că impresionant că la București aduceți din toată lumea?

Filip Mănișor, director executiv Animest: Da, avem în secțiunea de filme, avem undeva pe la 1500 de înscrieri. Sunt din toată lumea, toate animații în plus față de asta, anul ăsta am avut și niște jocuri, dar oamenii vin din absolut peste tot, din toată lumea, de pe toate continentele. Am bifat totul de-a lungul anilor. Sunt în principal oameni din zona asta de animație și ilustratori care văd, cum zicea Mihai, principalul punct de întâlnire la festivalul nostru.

Iar anul acesta aveți o categorie pe care puneți mai mult accent. Este vorba sau n-aș pune neapărat mai mult accent, dar este acolo din nou, pentru că ajută și tehnologia, VR. Ce înseamnă VR într-un festival de animații și cum poți să experimentezi arta cu niște ochelari pe ochi.

Mihai Mitrică: Da, Animest este prin definiție, un festival de film, deci un festival de film de animație, iar competiția noastră de VR pe care am început-o în 2018, cred, dar deja niște ani buni, aș numi-o un fel de experiențe VR. Anul ăsta avem nouă astfel de experiențe VR, toate animații, bineînțeles, în care cei care vor să intre în această lume a VR-ului le pot experimenta. Nu este un criteriu de selecție, ceea ce prezentăm noi sunt experiențele care au fost înscrise la festival. E îmbucurător pentru că față de anul trecut a fost mai mult decât dublul numărul lor, dar într-adevăr selecția s-a concentrat normal pe ceea ce ne-a plăcut nouă mai mult și am remarcat ulterior că au fost la marile festivaluri la Veneția, de exemplu, Festivalul de Film de la Veneți, are o componentă foarte strong, de viață, de VR.

Dar aveți componente și de joc anul acesta pentru că și joc este foarte mult. Pentru prima oară și sunt și foarte multe jocuri românești înscrise.

Filip Mănișor: De multă vreme ne gândeam să adăugăm această secțiune pentru că e o legătură foarte naturală între animație și jocuri. Și anul ăsta începem o ediție pilot pe care sper să o creștem în fiecare an și am făcut o selecție a celor mai bune jocuri din ultimii 3-4 ani. În România avem trei jocuri profesioniste de la studiouri mai mari, trei jocuri făcute de studenți de la un UNATC și un joc făcut de niște licee.

Am văzut selecția de acum și câteva jocuri arată foarte interesante, adică nu sunt genul de jocuri la care te aștepți, dar care compensează foarte mult prin artă vizual, cum arată și atmosfera pe care ți-o creează. Și voi mai aveți ceva care mi-a atras atenția și este și parteneratul cu Pro TV. Aici este vorba despre Toon Scrips. Ce înseamnă ton script aici?

Mihai Mitrică: Aici mulțumim Protv-ul pentru inițiativă care a venit către noi. Înseamnă un concurs de scenarii pentru seriale de televiziune, seriale de film de animație. Ceea ce e un prim pas către o posibilă industrie. Pentru există oameni creativi, există resursele, există, tehnologia, bugetul lipsește, dar ușor-ușor, Filip poate să ne zică câte proiecte am avut.

Filip Mănișor: Am avut, multe. Am ales trei cele mai bune care vor lucra într-un mic workshop și la final vor avea un pitch pentru a-ți alege câștigătorul. E deja a 3-a ediție. Câștigătorii de la prima ediție deja lucrează la serialele lor, cel din prima ediție chiar într-un stadiu destul de avansat.

Și toate producțiile care au fost trimise pentru jurizare la festival pot fi urmărite când începe festivalul. Detalii sunt pe site-ul Animest, dar și pe site-ul nostru știrile Protv.ro.