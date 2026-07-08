După anii în care călătoriile au fost restricționate din cauza pandemiei, tot mai mulți oameni au revenit în destinațiile populare, iar unele dintre acestea au devenit extrem de aglomerate. Potrivit unui studiu realizat de o platformă de analiză financiară, Phuket, în Thailanda, este cea mai aglomerată destinație turistică din lume, cu nu mai puțin de 118 turiști la fiecare locuitor, potrivit Express.

Phuket este una dintre cele mai apreciate destinații de plajă din Thailanda și găzduiește unele dintre cele mai frumoase litoraluri din lume. Plajele Kata și Karon sunt considerate printre cele mai spectaculoase la nivel mondial.

Thailanda domină clasamentul celor mai aglomerate destinații

Datorită peisajelor spectaculoase și popularității sale, vizitatorii pot găsi plajele extrem de aglomerate, mai ales în sezonul de vârf. Pattaya și Krabi, tot din Thailanda, ocupă locurile doi și trei în clasamentul celor mai aglomerate destinații turistice din lume.

Astfel, Thailanda este țara cu cele mai multe destinații prezente în top 10, fiind urmată de Grecia și Turcia. Heraklion, din Grecia, ocupă locul al șaptelea, cu 22 de turiști pentru fiecare locuitor.

În 2024, Veneția a devenit prima destinație turistică din lume care a introdus o taxă de acces, stabilită inițial la 5 euro în zilele de vârf dintre aprilie și iulie.

Ulterior, autoritățile au extins perioada de aplicare a măsurii, iar taxa pentru vizitatorii care își rezervă accesul în ultimul moment a crescut la 10 euro.

Veneția încearcă să limiteze turismul excesiv

Autoritățile locale speră că această taxă va contribui la reducerea supraaglomerării orașului și va descuraja vizitele în perioadele cele mai aglomerate. Se estimează că aproximativ 30 de milioane de turiști ajung anual în Veneția.

Simone Venturini propune acum majorarea taxei de acces până la 50 de euro. În clasament se mai regăsesc și insula Rhodos, din Grecia, cu peste 20 de turiști pentru fiecare locuitor, precum și Miami, din Statele Unite, cu 18 turiști la fiecare localnic.

Topul celor mai aglomerate destinații turistice din lume: