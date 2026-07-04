Noul primar propune ca taxa de acces pentru vizitatorii de o zi să nu mai fie fixă, ci să crească în funcție de numărul turiștilor.

Cât va fi în medie taxa

În cele mai aglomerate perioade, ar putea ajunge până la 50 de euro. Totuși, autoritățile spun că această sumă este doar plafonul maxim. În practică, s-ar putea plăti între 20 și 30 de euro.

Edilul susține că banii sunt necesari pentru întreținerea orașului și gestionarea fluxului de vizitatori.

În schimb, criticii spun că măsura nu rezolvă problema de fond, numărul tot mai mic al locuitorilor și turismul excesiv din centrul istoric.

Pentru ca noul sistem să intre în vigoare, este nevoie de aprobarea Guvernului italian.