Tânăra, în vârstă de 22 de ani, participa la un zbor de instruire alături de instructorul său, Leandro Bertazzo, în vârstă de 42 de ani, la bordul unui avion de tip Cessna C-150, când acesta a părăsit aeronava în timpul zborului, scrie Daily Mail.

Anchetatorii încearcă să stabilească împrejurările în care bărbatul și-a pierdut viața. Potrivit declarației elevei, care deține licență de pilot, dar are puține ore de zbor, instructorul ar fi deschis geamul avionului și s-ar fi aruncat în gol.

În ciuda șocului provocat de incident, tânăra a reușit să aterizeze singură și în siguranță avionul pe aeroportul Coronel Olmedo, de unde decolaseră, și a alertat imediat autoritățile.

Trupul lui Leandro Bertazzo, care se prezenta pe rețelele sociale drept fost pilot comercial în Chile, a fost găsit aproximativ 20 de minute mai târziu pe un câmp, în zona indicată de tânără ca fiind locul în care acesta ar fi căzut.

Ultimele lui cuvinte

Directorul școlii de aviație Flying Parrot Córdoba, unde Bertazzo lucra ca instructor de patru ani, a povestit ce i-a relatat eleva după incident.

„La un moment dat, Leandro i-a spus: «Știi ce ai de făcut, continuă să zbori». Apoi și-a dat jos căștile, și-a aranjat lucrurile, inclusiv telefonul mobil, și-a desfăcut centura de siguranță, a deschis ușa – care este foarte greu de deschis în timpul zborului – și a sărit”, a declarat Eduardo Alvarez pentru presa argentiniană.

Potrivit acestuia, tânăra a transmis imediat un mesaj prin care a anunțat situația de urgență și s-a întors la aeroport, unde a aterizat fără ajutor.

Alvarez l-a descris pe Bertazzo drept „un om mereu zâmbitor” și a spus că nimeni nu bănuia că ar putea recurge la un asemenea gest.

„A luat această decizie tragică la bordul unui avion, având o persoană alături. Este imposibil de înțeles. Mintea umană este atât de complexă și imprevizibilă”, a spus acesta.

Incidentul, petrecut sâmbătă după-amiază în apropierea localității Toledo, din provincia Córdoba, este investigat de autoritățile argentiniene.

Ipotezele luate în calcul

Anchetatorii spun că împrejurările sunt atât de neobișnuite încât, deocamdată, nu pot explica exact ce s-a întâmplat. Una dintre ipotezele analizate este dacă incidentul ar fi putut avea legătură cu o defecțiune tehnică la ușa sau la unul dintre sistemele de siguranță ale aeronavei.

Autoritățile verifică documentele avionului și ale școlii de zbor, precum și comunicațiile purtate în timpul zborului, înainte ca instructorul să cadă din aeronavă.

Presa locală relatează că Leandro Bertazzo urma un tratament neuropsihiatric, însă doar membrii apropiați ai familiei ar fi cunoscut această situație înainte de tragedie.

Directorul școlii de aviație a lăudat comportamentul elevei, descriind-o drept „lucidă, hotărâtă, matură și profesionistă”.

„Era profund afectată, dar a dat dovadă de un profesionalism remarcabil. A pilotat avionul până la aerodrom și a executat o aterizare perfectă”, a declarat Eduardo Alvarez.

Înaintea zborului în care s-a produs tragedia, instructorul efectuase un alt zbor de antrenament cu un alt cursant.