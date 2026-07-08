Conducta Est–Vest, construită la începutul anilor 1980, a devenit esențială după izbucnirea războiului cu Iranul și blocarea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit News.ro.

În prezent, infrastructura poate transporta până la 7 milioane de barili de țiței pe zi către portul Yanbu, de la Marea Roșie. Aproximativ 2 milioane de barili pe zi alimentează rafinăriile de pe coasta vestică, iar circa 5 milioane de barili sunt destinați exportului.

Potrivit surselor, Arabia Saudită poartă discuții preliminare cu unele state vecine privind majorarea capacității conductei cu până la 2 milioane de barili pe zi.

Deocamdată, nu este clar dacă proiectul va presupune modernizarea infrastructurii existente sau construirea unei noi conducte.

Una dintre surse a precizat că planul ar putea include și o conductă secundară destinată produselor petroliere rafinate.

Kuweit, Bahrain și Qatar nu dispun în prezent de rute alternative care să evite Strâmtoarea Ormuz, iar conducta Irak–Turcia funcționează mult sub capacitate din cauza disputelor și întreruperilor repetate.

Directorul general al Kuwait Petroleum Corporation, șeicul Nawaf Al-Sabah, a confirmat luna trecută că există discuții cu Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite privind extinderea sistemului de conducte pentru a permite transportul petrolului kuweitian.

Proiectul ar putea adăuga între 1 și 2 milioane de barili pe zi

Sursele afirmă că proiectul ar putea adăuga între 1 și 2 milioane de barili pe zi la capacitatea de transport și ar necesita investiții de miliarde de dolari, urmând să fie realizat pe parcursul mai multor ani. Totodată, implementarea lui ar putea impune modificarea mecanismului de stabilire a prețurilor pentru țițeiul saudit.

Blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran a obligat statele din Golf să reducă producția cu până la 12 milioane de barili pe zi, provocând o explozie a prețurilor petrolului. Deși exporturile au fost reluate parțial după acordul preliminar dintre Statele Unite și Iran, volumele rămân sub nivelurile de dinaintea conflictului.

În timpul crizei, producția Irakului s-a prăbușit de la 4,3 milioane la mai puțin de 1,5 milioane de barili pe zi, Kuweitul a declarat forță majoră, iar rafinăria Sitra din Bahrain a fost lovită de mai multe ori de rachete iraniene.

Analiștii consideră că aceste planuri reflectă preocuparea tot mai mare a statelor din Golf privind vulnerabilitatea rutelor energetice din regiune și necesitatea dezvoltării unor alternative la Strâmtoarea Ormuz. În același timp, extinderea capacității de export a Arabiei Saudite ar putea intensifica competiția cu Emiratele Arabe Unite pentru creșterea producției de petrol și ar putea pune presiune asupra prețurilor pe piața internațională.