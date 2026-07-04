Phuket, locul cu cele mai frumoase resorturi din Thailanda. Plaje tropicale, golfuri ascunse și informații utile

Când oamenii aud numele Phuket, majoritatea se gândesc la o destinație de vacanță pe o insulă. Totuși, insula Phuket este și o provincie importantă a Thailandei în sine.

Această provincie insulară a trecut prin numeroase schimbări de-a lungul istoriei și este acum o destinație populară în rândul turiștilor. Oferă o gamă largă de atracții, de la plaje frumoase și ape curate până la temple impresionante. De ce Phuket este cea mai populară insulă din Thailand Insula Phuket este una dintre cele mai populare destinații de plajă din lume și, cu siguranță, cea mai vizitată din Regatul Thailandei. Insula oferă iubitorilor de plajă o combinație excelentă de plaje cu nisip, coastă spectaculoasă, cazări de calitate, numeroase excursii și activități, precum și o gamă foarte variată de opțiuni culinare, de la bucătăria tradițională thailandeză la preparate internaționale. Phuket (pronunțat „Poo ket”) este cea mai mare insulă din Thailanda și, în același timp, cea mai bogată provincie din sud. Insula are peste jumătate de milion de locuitori și una dintre cele mai rapide rate de creștere din Thailanda. Phuket este abia o insulă în sens strict este legată de continent prin Podul Sarasin, care are doar aproximativ 500 de metri lungime. La celălalt capăt al podului, pe continent, se află provincia Phang Nga, iar următorul oraș de pe coastă, spre est, este Krabi. Citește și De ce grecii spun des "siga-siga". Expresia pe care ar trebui să o înțelegi când mergi în vacanță în Grecia Majoritatea plajelor sunt situate pe coasta de vest a insulei Phuket, inclusiv Kamala Beach, unde se află Villa Tantawan Resort & Spa. Datorită poziției sale convenabile, insula Phuket este și o bază ideală pentru a vizita alte locuri populare, precum Insulele Phi Phi, Insulele Similan, Golful Phang Nga și multe altele. În plus, Phuket oferă numeroase activități în aer liber, inclusiv scufundări, golf, drumeții, ciclism și pescuit. Cele mai frumoase plaje din Phuket Plaja Patong – cea mai bună plajă din Phuket pentru viața de noapte Plaja Patong din Phuket, Thailanda este una dintre cele mai populare plaje din Phuket. Este foarte populară printre turiști de toate vârstele. Plaja este cunoscută pentru apa cristalină și nisipul alb și fin. Este una dintre plajele din Phuket care oferă priveliști frumoase, în special la apus. Are o viață de noapte foarte activă și multe activități și sporturi acvatice, fiind inclusă des în itinerarii, inclusiv în luna iunie, la începutul sezonului ploios. Parasailingul și jet-ski-ul sunt activități populare pe această plajă. Există numeroase restaurante, baruri și pub-uri unde poți ieși seara, mai ales în zona Bangla Road. Se pot vedea spectacole cabaret sau chiar meciuri de Muay Thai. Totuși, fiind atât de cunoscută, plaja Patong este aglomerată, mai ales la apus. Partea sudică a plajei este mai liniștită și mai relaxată.

Plaja Rawai Rawai Beach nu este o plajă de înot, dar este un loc liniștit, departe de aglomerația turistică. Pentru înot, se merge la Yanui Beach, o mică plajă la aproximativ 2 km vest. Lângă plajă se află Rawai Pier și piața de fructe de mare, unde se poate cumpăra pește direct de la pescari și găti la restaurantele din apropiere. Zona are restaurante locale, baruri și mici magazine, iar priveliștea este foarte apreciată.bRawai este și punct de plecare pentru excursii către insule precum Coral Island sau Bon Island. Nu este o zonă pentru viața de noapte sau sporturi acvatice, ci mai degrabă un loc liniștit, cu atmosferă locală.

Plaja Karon – cea mai bună pentru apus Are aproximativ 3 kilometri de nisip alb și este una dintre cele mai lungi plaje din zonă. Este cunoscută pentru atmosfera liniștită, iar partea de nord este și mai puțin aglomerată. Karon este perfectă pentru înot, plimbări și privitul apusului. Plajele ascunse pe care puțini turiști le cunosc

Banana Beach Ascunsă printre palmieri în nord-vestul insulei Phuket și accesibilă printr-o potecă abruptă de pe marginea drumului, se află un mic paradis care a rămas aproape neamenajat. Pentru că este atât de izolată, nu este aglomerată de turiști. După-amiaza ajung câteva bărci tradiționale din alte plaje, dar nu devine niciodată aglomerată. Apa este cristalină, iar dimineața există multă umbră oferită de palmieri. Poți lua o carte, un prosop și echipament de snorkeling și poți petrece întreaga zi relaxându-te. Există și un mic restaurant pe plajă, în caz că îți este foame. O alegere excelentă.

Freedom Beach Complet ascunsă de lumea exterioară, chiar lângă Patong Beach, se află Freedom Beach. Poți ajunge cu o barcă tradițională din lemn de pe Patong Beach. În funcție de abilitățile de negociere, costul este între 1.500 și 3.000 baht pentru dus-întors, ceea ce este destul de scump. O altă variantă este să iei un scuter și să mergi până la intersecția de la Avista Hideaway Resort, apoi să urmezi un drum neasfaltat cu indicatoare către plajă. După ce parchezi scuterul, plătești o taxă de intrare de 200 baht de persoană și urmezi o potecă ușoară până la Freedom Beach. Dacă ajungi dimineața devreme, ai șanse mari să ai plaja doar pentru tine. După-amiaza devine mai aglomerată.

Ya Nui Beach Sudul insulei Phuket are o coastă stâncoasă, cu insule mici, drumuri aventuroase și plaje liniștite. Este o plajă unde poți închiria echipament de snorkeling pentru aproximativ 100 baht și poți explora apa limpede. De la Windmill Viewpoint ai o priveliște spectaculoasă asupra plajei și a împrejurimilor.

Bangtao Beach Chiar înainte de Banana Beach se află o porțiune de aproximativ 6 kilometri de coastă numită Bangtao Beach. Partea de nord a plajei (Layan Beach) este încă neatinsă și foarte liniștită. Este surprinzător de calmă, fiind una dintre primele plaje liniștite din Phuket. Este un loc ideal pentru relaxare la umbra copacilor, cu apă și liniște, înainte de a continua explorarea insulei. Este ușor de înțeles de ce unii turiști aleg să rămână aici mai mult timp.

Excursii către Insulele Phi Phi și Golful Maya Insulele Phi Phi nu mai sunt un secret. Sunt una dintre cele mai emblematice destinații din Thailanda și pe bună dreptate: stânci spectaculoase de calcar care ies din ape turcoaz, lagune liniștite ascunse, plaje cu nisip alb fin și o viață marină bogată chiar sub suprafață. Este genul de loc care confirmă reputația pe care o are, ba chiar o depășește. Insulele Phi Phi sunt situate în provincia Krabi din Thailanda, în Marea Andaman, între continentul Krabi și Phuket. Insula principală, Phi Phi Don, unde se cazează majoritatea turiștilor, nu are aeroport, iar accesul se face prin două dintre cele mai mari centre din sudul Thailandei: Phuket și Krabi. Există mai multe puncte de plecare către Phi Phi Don, însă singura modalitate de a ajunge este pe mare, cu feribotul sau cu barca rapidă. Din Phuket, majoritatea feriboturilor pleacă din Rassada Pier, în Phuket Town. De asemenea, se pot rezerva bărci rapide din Chalong Pier sau direct de la unele plaje ale resorturilor din zone mai izolate. Din Krabi, bărcile pleacă de obicei din Klong Jilad Pier, iar unele speedboat-uri pornesc din Ao Nang sau chiar Railay Beach, dacă te afli deja în zonă. Merită vizitată această coastă, mai ales Railay, care este foarte apreciată pentru sejururi scurte și excursii către insula Hong din Ao Nang. Dacă vii din zone mai îndepărtate, precum Koh Lanta sau Koh Yao Yai, există și conexiuni directe către Phi Phi, mai ales în sezonul de vârf. Există mai multe rute posibile, fie pentru a ajunge pe insulă, fie pentru a-ți continua traseul în sudul Thailandei. Un exemplu de itinerar eficient este Phuket – Phi Phi – Ao Nang, o rută foarte folosită pentru explorarea regiunii. Golful Maya Dacă ești în căutarea unei destinații de plajă spectaculoase, Maya Bay este alegerea perfectă. Acest loc idilic, situat în Insulele Phi Phi, este cunoscut pentru apa turcoaz și stâncile impresionante de calcar. Deși este una dintre cele mai fotografiate destinații insulare din lume, golful este și mai impresionant în realitate. Dacă ești fan al filmului hollywoodian din anii 2000 „The Beach” sau iubești viața marină, o excursie de o zi la Maya Bay din Phuket este o alegere potrivită. Maya Bay se află pe Ko Phi Phi Leh, o insulă nelocuită din arhipelagul Phi Phi, la puțin sub 50 km de coasta de sud-est a insulei Phuket. Poți închiria o barcă privată din oricare dintre porturile din Phuket pentru o călătorie de aproximativ 90 de minute până la Maya Bay. Poți alege între o barcă tradițională longtail sau o barcă rapidă (speedboat), în funcție de preferințe.

Când este sezonul ideal pentru Phuket Dacă ideea ta de vacanță perfectă înseamnă soare și relaxare în Phuket, cea mai bună perioadă pentru a vizita insula este între decembrie și martie. Acestea sunt lunile cele mai uscate, cu zile însorite aproape constante și temperaturi de aproximativ 30°C. Este perioada ideală pentru a te relaxa pe plaje precum Kata, Karon și Patong sau pentru activități populare în Phuket, cum ar fi caiacul, stand-up paddleboarding sau snorkeling. Datorită vremii excelente, lunile decembrie și ianuarie sunt și cele mai aglomerate din an. Te poți aștepta la viață de noapte mai animată, plaje pline de turiști și prețuri mai mari pentru cazare și excursii. Pentru cupluri, este și cel mai romantic sezon, perfect pentru apusuri peste Marea Andaman. Consultă ghidul nostru de călătorie pentru Patong Beach pentru a-ți planifica serile pe cea mai faimoasă plajă a insulei. Sezonul uscat din Phuket este ideal și pentru scufundări și snorkeling, datorită apei limpezi și vizibilității foarte bune. Lunile noiembrie și decembrie sunt deosebit de potrivite pentru activități subacvatice, deoarece marea este calmă, iar viața marină este foarte activă. Poți descoperi recife de corali, pești tropicali și chiar epave, fie prin școli locale de scufundări, fie prin excursii ghidate. Sfaturi utile pentru turiști Închiriere motorbike Poți închiria o motocicletă de la aproximativ 150 THB pe zi, pentru flexibilitate. Este obligatoriu să porți cască și să verifici asigurarea. Taxiuri și ride-sharing: Aplicații precum Grab și Bolt oferă confort și sunt potrivite pentru familii sau ieșiri de seară, însă costurile pot deveni mari dacă sunt folosite zilnic. Transport public: Phuket Smart Bus și songthaews sunt variante ieftine și fac legătura între zone turistice importante precum Patong și Kata. Tarifele încep de la 30 THB. Opțiuni eco-friendly: Există e-scootere disponibile în anumite zone, iar deplasarea pe jos este o opțiune bună pe traseele de-a lungul plajelor, deoarece multe obiective sunt relativ apropiate. Sfaturi utile: • Folosește Phuket Smart Bus sau songthaew pentru excursii de o zi către plaje noi • Cardurile contactless (tip Rabbit Card) pot simplifica plata în transportul public, acolo unde sunt acceptate

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













