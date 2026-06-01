Vorbind luni la Forumul Energie și Climă organizat de POLITICO la Bruxelles, Bolesta a declarat că UE se mișcă prea rapid în eliminarea certificatelor gratuite de emisii acordate industriilor grele, reducându-le în unele cazuri chiar și cu 50%.

„Este o nebunie. Și nu este afectat doar un singur sector industrial, ci mai multe. Pentru mine, acesta este un aspect care trebuie schimbat”, a afirmat oficialul polonez.

El a avertizat că actuala direcție a politicii climatice europene riscă să ofere Uniunii „superioritatea morală”, dar fără o bază industrială competitivă.

„Vom avea superioritatea morală, dar nu vom mai avea industrie”, a spus Bolesta.

Revizuirea ETS ar putea aduce concesii pentru industrie

Sistemul ETS urmează să fie revizuit în luna iulie, iar Comisia Europeană este așteptată să propună o relaxare a calendarului actual, permițând industriei să emită dioxid de carbon pentru o perioadă mai lungă.

Posibila modificare vine în contextul presiunilor intense exercitate de companiile industriale și de mai multe state membre care avertizează asupra pierderii competitivității economice.

Bolesta a declarat că a discutat cu reprezentanți ai industriei din întreaga lume, care și-au exprimat nedumerirea față de direcția actuală a politicii climatice europene.

„Am avut foarte multe discuții cu oameni din industrie din diferite părți ale lumii care m-au întrebat: «Ce faceți? Este o nebunie ceea ce faceți cu criteriile de referință și cu politica climatică industrială»”, a spus acesta.

Bruxelles-ul este dispus să prelungească acordarea certificatelor gratuite

Comisarul european pentru climă, Wopke Hoekstra, a declarat deja că Executivul european este deschis ideii de a menține pentru mai mult timp certificatele gratuite de emisii pentru industrie.

Totuși, Hoekstra a sugerat că o astfel de concesie ar putea veni cu anumite condiții, inclusiv obligația companiilor europene de a demonstra că investesc în procese de decarbonizare și în reducerea emisiilor pe termen lung.

Dezbaterea privind viitorul ETS este considerată una dintre cele mai importante confruntări economice și politice din interiorul Uniunii Europene, pe fondul preocupărilor tot mai mari legate de competitivitatea industriei europene în raport cu Statele Unite și China.