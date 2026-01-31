Top orașe destinați pentru nomazii digitali în 2026. 10 orașe cu costuri de trai surprinzător de mici

nomazi digitali
Adesea romantizați ca freelanceri fără griji, cu un laptop și vedere la plajă, nomazii digitali au marele avantaj de a putea lucra de oriunde și de a putea să se mute în orice loc de pe planetă. 

Anca Lupescu

Totuși, un top arată cele 12 orașe ideale pentru nomazii digitali: se trăiește ieftin, ai multe lucruri de explorat, există viața socială, mâncarea este delicioasă și multe alte avantaje. Iată unde poți locui anul acesta, dacă ești nomad digital.

Ce sunt nomazii digitali

Un nomad digital este cineva care lucrează de la distanță, fără a fi legat de un singur loc. Unii călătoresc constant, în timp ce alții își stabilesc baze pe termen mai lung în diferite țări.

Europa a devenit rapid una dintre cele mai atractive regiuni pentru nomazii digitali, datorită internetului rapid, bogăției culturale și opțiunilor de viză. Portugalia și Spania se clasează constant în top datorită accesibilității lor comparativ cu alte țări din Europa de Vest. Croația a cunoscut, de asemenea, un aflux de nomazi, în special în orașe precum Split și Dubrovnik, care oferă spații de coworking, o comunitate internațională puternică și peisaje absolut spectaculoase, conform youth.europa.

În afara Europei, Asia de Sud-Est rămâne un punct fierbinte, cu locuri precum Bali și Thailanda care atrag mii de lucrători de la distanță datorită costurilor de trai scăzute și a unei scene de nomazi digitali bine stabilite.

În America de Sud, Mexic și Costa Rica înregistrează de asemenea o creștere semnificativă a popularității. Între timp, locații neașteptate precum Georgia și Estonia câștigă teren datorită politicilor progresive de vize și inițiativelor guvernamentale care încurajează lucrătorii de la distanță.

Top 10 orașe accesibile pentru nomazii digitali

Chiang Mai, Thailanda

Acesta este locul numărul 1 cu un motiv întemeiat; Chiang Mai rămâne unul dintre cele mai ușoare locuri în care să-ți întinzi bugetul ca lucrător remote. Chiria este accesibilă, mâncarea extrem de ieftină, iar infrastructura este bine dezvoltată. Cafenelele sunt prietenoase cu laptopurile, spațiile de coworking sunt peste tot, iar escapadele montane de weekend nu costă aproape nimic.

@maddiefreemann 6 things in Chiang Mai you cannot miss #thailand #chiangmai #thailandtips #thailandtraveltips #thailandtravelguide #chiangmaicafehopping #norththailand #explorethailand #southeastasia ♬ Golden Hour: Piano Version (Cover) - Andy Morris

Da Nang, Vietnam

Oraș de plajă cu Wi-Fi excelent și chirii rezonabile. Da Nang este mai liniștit decât Hanoi sau Ho Chi Minh City, dar oferă suficientă activitate pentru a evita plictiseala. Cultura cafelei este foarte bună, apartamentele sunt accesibile, iar străzile sunt prietenoase pentru scutere, ceea ce îl face ideal pentru un ritm mai lent.

@seniworldtravel.official Have you tried any of them? Tell us in the comments! 🇻🇳✨ #budgettravel #danang #beachlife #tropical #visitvietnam ♬ original sound - Seniworld Travel

Tirana, Albania

Albania este un „hit ascuns”. Tirana oferă chirii șocant de mici pentru Europa, internet bun și o cultură a cafenelelor care încurajează sesiuni lungi cu laptopul, conform mentalfloss.

Budapesta, Ungaria

Una dintre puținele capitale europene accesibile pe termen lung. Budapesta are arhitectură frumoasă, transport public eficient și chirii încă rezonabile (dacă eviți cartierele cele mai la modă).

Medellín, Columbia

Un clasic pentru nomazi, Medellín rămâne popular datorită vremii de primăvară eternă, apartamentelor accesibile și datorită unei scene solide de coworking. Este mai scump decât înainte, dar comparativ cu orașele nord-americane, rămâne o afacere excelentă.

@belenxrivera The best place to stay in Medellin if you’re a digital nomad planning to stay long term! Literally feels like home 🫶🏼✨ They’re gonna have to kick us out to get us to leave @STAY SAS #medellintravel #medellin #digitalnomad #wheretostay #colombia ♬ son original - The King of funk

Tbilisi, Georgia

Tbilisi oferă una dintre cele mai bune oferte pentru nomazi. Chiria este mică, mâncarea ieftină, iar multe naționalități pot sta un an întreg fără viză. Orașul are o scenă creativă și tech în creștere, fără să fie aglomerat.

Sofia, Bulgaria

Deseori umbrită de Bansko, Sofia este o capitală subestimată, cu costuri reduse și infrastructură solidă. Beneficiezi de facilități europene fără prețurile UE, internet rapid și acces ușor la munți pentru drumeții de weekend.

Buenos Aires, Argentina

Prețurile din Argentina sunt complicate, dar chiar și cu inflația și schimbările economice, Buenos Aires oferă valoare excelentă dacă câștigi în dolari. Chiriile în cartiere bune pot fi surprinzător de mici, iar scena culinară și a vinurilor depășește clar așteptările.

@crosbygracetravels First week living in Buenos Aires as #digitalnomads is COMPLETE! ✅ Let me know if you want to see more of theee cost breakdowns while im here 🇦🇷 #buenosaires #costofliving ♬ original sound - Crosby Melendi

Kuala Lumpur, Malaysia

Infrastructură excelentă, apartamente moderne și internet rapid, fără prețuri excesive. Este ușor să fii tentat de mall-urile de lux, dar restul orașului este rezonabil.

@acrosseveryborder Is it cheaper than you thought? 🤑🇲🇾 #digitalnomad #kualalumpurmalaysia #digitalnomadlife ♬ original sound - Sara & Ryan

Sarajevo, Bosnia și Herțegovina

Sarajevo este unul dintre cele mai bine păstrate secrete europene pentru buget redus. Nu este încă un hub major pentru nomazi, ceea ce ajută la menținerea prețurilor scăzute.

Cuenca, Ecuador

Dacă vrei accesibilitate, oraș ușor de parcurs pe jos și liniște, Cuenca oferă toate acestea. Costul vieții este scăzut, sistemul de sănătate accesibil, iar orașul se simte sigur și locuibil.

@matiuxuwu ¡Alguien que me explique la belleza de esta ciudad! #cuenca #ecuador #fyp ♬ Love story orchestra - Royals&Media

Chiang Rai, Thailanda

Deseori trecut cu vederea în favoarea Chiang Mai, Chiang Rai este și mai ieftin și mai liniștit. Dacă te concentrezi pe muncă profundă, mai degrabă decât pe viața de noapte, este o bijuterie ascunsă.

Viața de nomad digital este un stil de viață atractiv pentru mulți, dar dacă vrei să trăiești acolo, încearcă să trăiești cât mai mult ca localnicii. Susține afacerile mici, sprijină proprietarii locali în locul complexelor de lux și încearcă să afli cât mai multe lucruri despre cultura locului în care trăiești, vorbind cu oamenii.

@morganeesp Which place are you most excited to discover in Chiang Rai ? 🪷 #chiangrai #bluetemple #whitetemple #lalittacafe #whattodoinchiangrai #thailand ♬ original sound - Marc Scibilia

31 ianuarie 2026

