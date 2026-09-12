Răspunzând la solicitarea de a comenta propunerea lui Zelenski de a se întâlni cu şeful Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, în SUA, la summitul G20, Lavrov a spus: „În această privinţă, după părerea mea, Dmitri Peskov (purtătorul de cuvânt al Kremlinului - n.r.) s-a exprimat deja. Invitaţia i-a fost trimisă acestei persoane. Dacă doreşte să se întâlnească, atunci să vină (la Moscova - n.r.)”.

„Şi acesta este deja un gest imens de bunăvoinţă din partea noastră, deoarece el nu şi-a revocat încă decretul privind interzicerea contactelor cu Putin şi echipa sa. Aşadar, nouă nu ne lipseşte bunăvoinţa, iar lui, din câte înţeleg, îi lipsesc trăsăturile pozitive”, a spus Lavrov.

El a mai afirmat că Rusia rămâne deschisă la negocieri cu Ucraina, dar a repetat că nu va opri războiul pe durata acestora.

Anterior, sâmbătă, purtătorul de cuvânt al liderului rus, Dmitri Peskov, a declarat că, dacă Zelenski doreşte cu adevărat să se întâlnească cu Putin, poate veni la Moscova.

În acelaşi timp, consilierul lui Putin, Iurii Uşakov, a declarat că problema deplasării liderului rus la summitul G20 nu a fost încă discutată.

Ucraina a propus în repetate rânduri, în ultimii ani, o întâlnire personală între Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin pe un teritoriu neutru, pentru negocieri privind încetarea războiului declanşat de Rusia împotriva Ucrainei. Cu toate acestea, Rusia refuză în mod constant această propunere, sugerând o întâlnire doar la Moscova.

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că este dispus să participe la summitul G20 de la Miami (SUA), în decembrie, şi să se întâlnească acolo cu liderul rus Vladimir Putin, dacă acesta va participa, de asemenea, la întâlnire.