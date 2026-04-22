Top 5 cele mai sigure destinații pentru femeile care călătoresc singure:

Costa Rica

Considerată una dintre cele mai fericite țări din lume, Costa Rica oferă un mediu sigur și prietenos pentru femeile care călătoresc singure. Comunitățile din Santa Teresa și Nosara sunt pline de surferi și antreprenori, iar interacțiunile sociale apar natural, în timpul lecțiilor de surf, yoga sau în cafenele, potrivit BBC.

Estonia

Estonia ocupă locul 11 în indexul WPS și este apreciată pentru siguranță și stabilitate. Orașul vechi din Tallinn, inclus în patrimoniul UNESCO, oferă un cadru ideal pentru explorare în siguranță, cu străzi pietruite și o atmosferă relaxantă.

Vietnam

Vietnamul rămâne una dintre cele mai sigure destinații din Asia de Sud-Est. Interacțiunile zilnice sunt calde și prietenoase, iar experiențele autentice – de la street food la tururi locale – creează oportunități sociale naturale.

Uruguay

Uruguay impresionează prin atmosfera relaxată și nivelul scăzut de violență. Orașe precum Colonia del Sacramento oferă străzi pitorești și experiențe culturale autentice, iar Montevideo este ușor de explorat pe bicicletă.

Norvegia

Norvegia este una dintre cele mai sigure țări din lume, cu peisaje spectaculoase și o infrastructură excelentă. De la fiorduri la Insulele Lofoten, călătoriile solo sunt considerate sigure și accesibile, chiar și în zone izolate.