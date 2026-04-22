Un bărbat de 35 de ani, fiul proprietarilor, a suferit arsuri grave, pe 80% din suprafața corpului. Este internat la Spitalul Judetean din Brăila, iar medicii spun că starea lui s-a înrăutățit.

Din primele informații, deflagrația s-ar fi produs când omul a încercat să aprindă aragazul. Au ars toate bunurile din bucătăria cu o suprafață de 10 metri pătrați. Cauza exploziei ar fi o acumulare de gaze, spun pompierii.

Familia lui a lansat un apel public, inclusiv către Ministerul Sănătății, pentru a activa mecanismul de protecție civilă pentru ca bărbatul să fie transportat în străinătate, în condițiile în care în România nu există paturi libere în secțiile de mari arși.