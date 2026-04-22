Legea privind tutunul şi ţigările electronice ridică vârsta legală pentru a cumpăra tutun cu un an, în fiecare an, începând cu persoanele născute la sau după 1 ianuarie 2009, ceea ce înseamnă că grupurile de vârstă vizate de această dispoziţie se confruntă cu o interdicţie pe viaţă privind fumatul.

Legea, care urmează să primească aprobarea regală săptămâna viitoare, înăspreşte, de asemenea, controlul asupra vapingului, inclusiv prin interzicerea vânzării produselor de vaping şi a celor cu nicotină către persoane sub 18 ani şi prin restricţionarea publicităţii, a expunerii în vitrine, a distribuţiei gratuite şi a reducerilor de preţ.

Guvernul de la Londra afirmă că aceste măsuri vor contribui la reducerea fumatului şi la prevenirea dependenţei de nicotină în rândul tinerilor, uşurând presiunea pe termen lung asupra Serviciului Naţional de Sănătate (NHS).

Secretarul britanic pentru Sănătate, Wes Streeting, a declarat că aprobarea proiectului de lege a reprezentat un moment istoric pentru sănătatea naţiunii britanice.

"Copiii din Regatul Unit vor face parte din prima generaţie fără fumat, ferită de o viaţă de dependenţă şi de efectele ei nocive", a declarat el.

"Mai bine previi decât să tratezi" - această reformă va salva vieţi, va reduce presiunea asupra NHS şi va contribui la construirea unei Britanii mai sănătoase", a adăugat el.

Fumatul cauzează aproximativ 64.000 de decese şi 400.000 de internări în spital în fiecare an în Anglia, potrivit estimărilor oficiale, şi costă NHS aproximativ 3 miliarde de lire sterline (4 miliarde de dolari) anual, costurile economice totale depăşind 20 de miliarde de lire sterline.

Reguli mai stricte privind vapingul

Vapingul a devenit, de asemenea, o prioritate pentru factorii de decizie din Regatul Unit, în special din cauza îngrijorărilor legate de adoptarea acestui obicei în rândul tinerilor şi de dependenţa de nicotină.

Guvernul britanic a interzis vânzarea de ţigări electronice de unică folosinţă anul trecut, din cauza preocupărilor legate de consumul în rândul tinerilor şi de daunele aduse mediului înconjurător.

Noua legislaţie va înăspri aceste reguli, miniştrii urmând să dobândească competenţe pentru a reglementa aromele şi ambalajele produselor din tutun, de vapat şi cu nicotină prin intermediul legislaţiei secundare.

Circa 10% dintre adulţii din Marea Britanie - aproximativ 5,5 milioane de persoane - folosesc ţigări electronice, potrivit organizaţiei de caritate Action on Smoking and Health, însă aceste cifre au rămas în mare parte neschimbate din 2024, ceea ce sugerează că creşterea a început să se stabilizeze.

Aproximativ jumătate dintre persoanele care folosesc ţigări electronice sunt foşti fumători clasici, în timp ce aproximativ 40% continuă să fumeze ţigări clasice în paralel cu utilizarea ţigărilor electronice, a precizat aceeaşi organizaţie de caritate.