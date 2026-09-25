Dar, folosind un șervețel mototolit și un pahar, el poate reconstitui cu ușurință locul în care se afla când au apărut dronele, liziera unde a încercat să se adăpostească și locul în care, la doar câțiva metri distanță, unul dintre camarazii săi, un recrut de 19 ani din Kazahstan, a fost lovit și ucis.

Davila Vela, un peruan în vârstă de 36 de ani recrutat în armata rusă, a rămas cu schije în picior.

Reconstituind apelul său după ajutor către Puma, un columbian de 23 de ani, își duce telefonul la gură ca pe o stație radio: „Puma, Puma”, spune el, folosind indicativul columbianului. „Aici Cash. Sunt în viață, dar sunt rănit.”

Petrecuse doar patru zile pe linia frontului.

Rusia caută tot mai mulți soldați în străinătate

În timp ce războiul declanșat de președintele rus Vladimir Putin în Ucraina continuă, Moscova caută în străinătate soldați pe care să îi trimită în luptă.

În condițiile în care recrutarea a devenit mai dificilă în unele dintre țările pe care Rusia s-a bazat anterior, predominant din Africa și Asia, mașinăria sa de război se îndreaptă tot mai mult spre America Latină – inclusiv spre Peru, o țară cu aproximativ 35 de milioane de locuitori – unde mărturiile recruților și ale rudelor acestora indică faptul că sute de persoane au călătorit la Moscova numai în prima jumătate a acestui an.

Extinderea campaniei de recrutare a Kremlinului sugerează că, în timp ce președintele rus Vladimir Putin ezită să lanseze o nouă rundă de mobilizare militară în propria țară, războiul pătrunde tot mai adânc în emisfera vestică – o regiune în care președintele american Donald Trump a încercat în mod explicit să reafirme supremația americană – atrăgând-o în conflict.

În Peru, rudele recruților dispăruți au organizat proteste repetate și au făcut presiuni asupra autorităților pentru a interveni, comparând eforturile de atragere a bărbaților pentru a lupta împotriva Ucrainei cu traficul de persoane.

„Vedem o extindere clară a rețelei de recrutare a Rusiei în America Latină”, a declarat un oficial ucrainean din domeniul apărării care lucrează cu prizonieri de război și căruia i-a fost acordat anonimatul pentru a discuta chestiuni militare sensibile. „Numărul cazurilor din Peru este în mod clar în creștere.” În acest an, a adăugat oficialul, numărul luptătorilor străini este de așteptat să atingă un nivel record.

„Sunt foarte mulți latino-americani”

„Sunt foarte mulți latino-americani”, a confirmat Davila Vela într-un interviu acordat în orașul său natal, Pucallpa, din Amazonul peruan, descriind cele trei tabere de pregătire militară în care a stat înainte de a fi trimis în luptă drept o bandă rulantă de noi recruți străini.

„În fiecare zi, unii sunt trimiși mai departe și vin alții noi”, a spus el. „Nu se oprește niciodată.”

În timpul celor patru luni petrecute în Rusia și în teritoriile ocupate ale Ucrainei, Davila Vela – cunoscut de prieteni sub numele de Lenski – estimează că a întâlnit aproximativ 80 de recruți latino-americani, inclusiv bărbați din Columbia, Panama, Bolivia, El Salvador și Argentina.

Aproape toți, spune el, sunt acum morți sau dispăruți.

Drumul din Peru până pe frontul din Ucraina

Drumul lui Davila Vela către linia frontului a început în luna mai, cu un selfie făcut pe principalul aeroport din Lima, Peru. Îl întâlnise doar pentru scurt timp pe bărbatul de lângă el, un alt recrut peruan, dar cei doi au pozat ca și cum ar fi fost prieteni de-o viață: îmbrățișați strâns și arătând semnul „OK” către cameră.

Potrivit unuia dintre recrutorii lor, fotografia urma să le susțină povestea potrivit căreia erau prieteni aflați într-o călătorie, cu opriri la Paris și Istanbul, înainte de a ajunge la Moscova ca turiști. Imediat ce ajungeau în Rusia, aceeași persoană îi sfătuise să fie sinceri în privința adevăratului lor plan – acela de a se alătura forțelor armate – pentru a trece fără probleme de controlul pașapoartelor.

A funcționat. În fața aeroportului din Moscova îi așteptau doi bărbați îmbrăcați în haine civile, care i-au întâmpinat cu îmbrățișări și sărutări și le-au dat o mică sumă de bani în ruble.

Din acel moment, galeria foto a telefonului lui Davila Vela începe să semene cu un film de acțiune, arătând recruți cu înfățișare străină în cazărmi și tabere de pregătire militară, pozând în ipostaze dure cu puști în mâini. Într-unul dintre ultimele videoclipuri, înregistrat în iunie, se filmează într-un camion alături de aproximativ o duzină de alte persoane echipate complet pentru luptă. Apoi a fost trimis pe front.

Rusia și-a schimbat sursele de recrutare

În primii ani ai războiului, cei mai mulți străini care luptau de partea Rusiei proveneau din Asia Centrală, urmați de cei din țări din Africa și Asia de Sud-Est. Cuba și Columbia au furnizat, de asemenea, mii de luptători.

Dar, în urma reacțiilor diplomatice și a eforturilor de combatere a recrutării în multe dintre aceste țări, autoritățile ruse au fost nevoite să se adapteze. Oficialii ucraineni afirmă că autoritățile militare ruse au introdus, în fapt, o listă de aproximativ 40 de țări din care recrutarea a fost oprită.

America Latină, însă, pare să rămână în continuare o zonă disponibilă pentru recrutare. În timp ce Cuba și Columbia continuă să furnizeze cei mai mulți recruți, importanța statului Peru a crescut, fiind urmat de Brazilia, Ecuador și Argentina. În primele nouă luni ale anului 2026, numărul luptătorilor latino-americani luați prizonieri a fost de patru ori mai mare decât în întreaga perioadă scursă de la începutul invaziei ruse la scară largă din 2022, a declarat oficialul ucrainean.

Peruanii reprezintă acum al treilea cel mai numeros grup de prizonieri de război latino-americani deținuți de Ucraina, un indiciu al importanței lor tot mai mari în cadrul forțelor armate ruse.