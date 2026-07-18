Această taxă poate fi de doar câțiva euro sau poate ajunge la o valoare mai mare. Dacă nu ai nicio idee pentru ce este percepută, iată tot ce trebuie să știi despre taxa ascunsă din restaurantele din italia.

Ce este „il coperto” și care este istoria din spatele acestei taxe italiene

„Coperto” este o taxă fixă percepută pentru fiecare persoană care ocupă un loc la masă într-un restaurant. Termenul coperto înseamnă, literalmente, „acoperit”. Valoarea taxei este aceeași indiferent dacă comanzi un singur fel de mâncare sau un meniu complet. Nu toate restaurantele o percep, însă majoritatea o includ pe nota de plată.

Scopul acestei taxe este de a acoperi costurile aferente servirii mesei: tacâmurile, farfuriile, paharele, fața de masă, care este schimbată și spălată după fiecare utilizare, precum și șervețelele – practic toate elementele necesare pentru servirea clientului.

Spre deosebire de țări precum Franța, în Italia este rar ca apa să fie oferită gratuit la masă. De asemenea, pâinea nu trebuie inclusă prin lege în taxa coperto, deși în multe restaurante aceasta este acoperită de această taxă. Dacă nu dorești să plătești pentru pâine, este recomandat să întrebi ospătarul dacă aceasta este inclusă în valoarea taxei coperto, conform solosophie.

Pentru mulți turiști, această practică poate părea neobișnuită, deoarece în multe țări costurile legate de servire sunt deja incluse în prețul preparatelor.

Totuși, taxa coperto este percepută pentru a garanta restaurantului un venit minim din partea fiecărui client, chiar și în situația în care o masă comandă foarte puține preparate sau băuturi.

Originea acestei practici datează încă din Evul Mediu, când hanurile și tavernele percepeau o taxă pentru ocuparea unui loc la masă. La acea vreme, oamenii își aduceau adesea propria mâncare pentru a economisi bani și cumpărau doar băuturi de la local.

Clienții intrau în hanuri și pentru a se adăposti de frig, adică pentru a sta al coperto („la adăpost”, în interior). Cum proprietarii nu obțineau venituri din mâncarea adusă de clienți, au început să perceapă o taxă pentru folosirea spațiului și ocuparea unui loc.

Dacă un client comanda mâncare din restaurant, această taxă era inclusă în prețul preparatelor. În prezent, însă, coperto este afișat separat pe nota de plată în multe restaurante italiene.

Este „coperto” o taxă legală în Italia în 2026? Ce spune legea

Coperto este o taxă legală în majoritatea regiunilor din Italia. Totuși, autoritățile regionale din Lazio au aprobat o lege care elimină taxa pentru pâine și serviciul de masă (pane e coperto), adăugată până acum pe nota de plată în multe baruri și restaurante din regiune.

Această taxă, care era de obicei de aproximativ 1,50 euro de persoană, era percepută atunci când clientul se așeza la masă, indiferent dacă consuma sau nu pâinea oferită la începutul mesei.

Deși nu toate cele 11.255 de restaurante și 10.964 de baruri din Lazio aplicau această taxă, dintre care 4.216 de restaurante și 4.908 baruri sunt situate în Roma, publicația La Repubblica estima că eliminarea coperto ar urma să aducă economii totale de peste 336.000 de euro pe zi pentru clienți.

Cât costă „coperto”

În general, taxa coperto este de aproximativ 2–3 euro de persoană, însă poate varia. În unele restaurante este de doar 1 euro, iar în altele poate ajunge la 5 euro. Au existat și cazuri în care turiști aflați în Veneția sau Positano au plătit chiar și 20 de euro pentru această taxă, deoarece restaurantele pot stabili liber valoarea coperto, neexistând o limită maximă prevăzută de lege.

Copiii plătesc aceeași taxă fixă ca adulții, astfel că este recomandat să iei în calcul și costul coperto atunci când estimezi nota de plată.

Există însă o excepție importantă: în regiunea Lazio, unde se află și Roma, perceperea taxei coperto este interzisă.

În schimb, unele restaurante din această regiune percep o taxă separată pentru coșul cu pâine. Dacă nu dorești pâinea, poți refuza acest serviciu încă de la începutul mesei.

Dacă alegi mâncare la pachet, de exemplu o pizza, nu vei plăti taxa coperto. Totuși, dacă decizi să consumi preparatul la mesele amplasate în fața pizzeriei, este posibil să ți se perceapă această taxă. Politica diferă de la un local la altul.

Ce este taxa „servizio”?

Pe lângă coperto, pe nota de plată poate apărea și o taxă numită servizio. Aceasta este similară unei taxe de serviciu, însă în multe cazuri este percepută mai ales în zonele turistice, iar suma nu ajunge neapărat la ospătar.

Taxa servizio poate fi aplicată legal dacă este menționată în meniul restaurantului și poate reprezenta până la 10% din valoarea totală a notei de plată, conform ciutravel.

Dacă această taxă nu este afișată nicăieri în meniu, dar apare pe bon, poți solicita eliminarea ei. În practică, servizio nu este foarte răspândită și este întâlnită mai ales în restaurantele din cele mai turistice orașe ale Italiei.

Ce include, de fapt, „coperto”

Într-o trattorie italiană, taxa coperto poate fi comparată cu taxa de acces percepută într-un club: plătești pentru faptul că ocupi o masă, indiferent de ceea ce comanzi.

Coperto nu este un bacșiș pentru ospătari – există o taxă separată numită servizio pentru acest lucru, și nici nu reprezintă costul pâinii, al apei sau al altor produse oferite la masă. Chiar dacă refuzi pâinea sau alte produse, taxa coperto rămâne valabilă.

Practic, este o modalitate diferită de stabilire a prețurilor. În loc ca anumite costuri de funcționare ale restaurantului să fie incluse în prețul preparatelor din meniu, acestea sunt evidențiate separat și încasate prin taxa coperto.

Dacă iei masa sau doar bei o cafea ori un cocktail într-o zonă foarte turistică, taxa coperto poate fi mai ridicată. Un exemplu este Caffè Rivoire din celebra Piazza della Signoria din Florența.

Restaurantele și cafenelele pot stabili liber valoarea taxei coperto, deoarece legislația italiană nu prevede un plafon maxim. În practică, suma este stabilită în funcție de cererea din zonă și de politica fiecărui local.

Există și regiuni în care această taxă a fost eliminată, inclusiv Lazio, unde se află Roma. Cu toate acestea, în multe alte zone ale Italiei, coperto continuă să apară în mod obișnuit pe nota de plată.

Poți evita surprizele neplăcute verificând meniul înainte de a te așeza la masă. Dacă meniul nu este afișat la intrare, îl poți solicita gazdei sau responsabilului cu primirea clienților.

În general, valoarea taxei coperto este tipărită cu litere mici, fie în partea de sus, fie în partea de jos a primei sau ultimei pagini a meniului.

Taxa se calculează pentru fiecare client de la masă, inclusiv pentru copii.

De exemplu, dacă coperto este de 4 euro de persoană, iar la masă sunt opt persoane, nota de plată va include încă 32 de euro doar din această taxă. De aceea, chiar dacă suma pare redusă atunci când o vezi în meniu, este important să ții cont că se înmulțește cu numărul persoanelor.

În Italia, bacșișul este oferit rar în restaurante, baruri și cafenele. În schimb, unele localuri percep o taxă numită servizio („taxă de serviciu”), care funcționează diferit față de bacșiș.

În teorie, această taxă contribuie la acoperirea costurilor legate de personal. Totuși, suma încasată nu ajunge neapărat direct la ospătari, așa cum se întâmplă în cazul bacșișului.

Spre deosebire de bacșiș, servizio este obligatorie atunci când este menționată în meniu. Dacă taxa nu apare în meniu, dar este trecută pe nota de plată, clientul poate solicita eliminarea ei.

În cele mai multe cazuri, servizio este percepută aproape exclusiv în cele mai vizitate destinații turistice din Italia și este aplicată în special turiștilor ocazionali, nu clienților fideli sau localnicilor.

Este cel mai probabil să întâlnești această taxă în restaurante situate în zonele foarte frecventate din Roma, Florența, Veneția sau de pe Coasta Amalfi. De regulă, valoarea servizio reprezintă între 10% și 20% din totalul notei de plată.