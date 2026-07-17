Mai multe dintre cele mai populare plaje ale țării impun acum rezervarea accesului înainte de sosire, codurile QR, limitele zilnice de vizitatori și taxele de intrare înlocuind sistemul tradițional „primul venit, primul servit”, potrivit ghidului de călătorii Fodor's Travel, relatează Fox News.

Schimbările sunt deosebit de vizibile pe insula Sardinia, unde autoritățile au introdus sisteme de rezervare pentru a gestiona numărul tot mai mare de turiști și pentru a proteja unele dintre cele mai sensibile zone de coastă din punct de vedere ecologic, relatează Forbes.

La Pelosa și Cala Goloritzé, acces doar cu rezervare

Unul dintre cele mai cunoscute exemple este plaja La Pelosa, unde rezervările sunt obligatorii în perioada 15 mai – 15 octombrie, potrivit site-ului oficial al plajei.

Accesul este limitat la 1.500 de vizitatori pe zi. Dintre aceștia, 500 de locuri pot fi rezervate oricând în timpul sezonului, iar celelalte 1.000 sunt puse la dispoziție cu două zile înainte de data aleasă pentru vizită.

Vizitatorii cu vârsta de peste 12 ani trebuie să facă rezervarea online, să achite o taxă zilnică de 3,50 euro și să prezinte un cod QR pentru acces între orele 08:00 și 18:00. Sistemul de rezervări este atât de solicitat încât locurile disponibile în avans sunt deja epuizate până pe 15 septembrie. O altă destinație foarte populară, Cala Goloritzé, impune de asemenea rezervări în perioada aprilie – octombrie. Accesul este limitat la 250 de vizitatori simultan, iar rezervările se deschid cu 72 de ore înainte de data aleasă. Vizitatorii plătesc o taxă de intrare de 7 euro, în timp ce copiii cu vârsta sub 6 ani beneficiază de acces gratuit. Site-ul oficial recomandă rezervarea imediat ce locurile devin disponibile, întrucât acestea se ocupă foarte repede.

Creșterea turismului alimentează dezbaterea privind accesul la plajele publice

Restricțiile apar în contextul creșterii continue a turismului în Italia. Potrivit Institutului Național de Statistică al Italiei (ISTAT), în primul trimestru al anului 2026, numărul sosirilor turiștilor a crescut cu 4,2%, iar numărul înnoptărilor a fost cu 7,5% mai mare față de aceeași perioadă a anului precedent.

Sebastiano Venneri, oficial în cadrul organizației italiene de mediu Legambiente, a declarat pentru publicația britanică The Times: „Trebuie făcut ceva, deoarece numărul turiștilor la nivel mondial va crește de la un miliard în anul 2000 la două miliarde până în 2030.”

Extinderea sistemelor de rezervare a stârnit și dezbateri privind faptul dacă unele dintre cele mai cunoscute plaje publice din Europa ar trebui să impună planificare în avans, limite de vizitatori și taxe de acces sau să rămână accesibile gratuit tuturor celor care doresc să petreacă o zi la mare.

În mediul online, unii turiști spun că aceste restricții au devenit pur și simplu o nouă etapă în organizarea vacanței, în timp ce alții consideră că accesul la plajele publice devine tot mai limitat.

„Apoi încerci să faci rezervare și descoperi că totul este deja ocupat”, a scris un utilizator pe Reddit. Un alt comentator a pus sub semnul întrebării utilitatea acestor restricții: „Cine are de câștigat din asta? Cu siguranță nu turiștii.” Un alt utilizator a adăugat: „Mai multe plaje gratuite!”