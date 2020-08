Surpriza de care au avut parte turiștii români în Bulgaria. Ce reguli trebuie să respecte, chiar şi la "all you can eat"

Pentru vacanță, majoritatea familiștilor preferă conceptul all-inclusive, mai ales acum, când siguranța contează enorm. Turiștii aleg resorturile cu multe piscine și cred că riscul de a se infecta pe plajele administrate de hotelieri este scăzut.

Cei care au mers în Bulgaria de pildă, au putut să constate că măsurile sunt mai restrictive decât la noi. Mănușile de unică folosință trebuie purtate și de turiști atunci când merg la masă.

Regulile se respectă în hotelurile bulgăreşti. Tot personalul poartă masca sau viziera şi mănuşi. În unele resorturi, cum este şi acesta, până şi turiştii au obligaţia să folosească mănuşi de unică folosinţă atunci când merg la bufetul suedez să îşi ia mâncare. Toate tacâmurile vin sigilate şi nu mai stau la grămadă, ca în anii anteriori. Iată ce ne spune managerul unui hotel.

Manager de hotel: "Avem măsuri stricte în hotel, pentru a-i feri pe oaspeţii noştri de coronavirus. "

În Bulgaria, masca trebuie purtată la interior doar în locurile agomerate. La micul dejun şi la cină, zona bufetului suedez poate deveni un astfel de loc aglomerat. Turiştii români sunt mai prudenţi şi îşi acoperă feţele, în timp ce bulgarii par mai relaxaţi în această privinţă.

Hotelierii de aici susţin că în acest an, mai mult ca în anii anteriori, turiştii români şi străini au optat mai degrabă pentru pachetele all inclusive şi ultra all inclusive. O explicaţie ar fi că nu doresc să mai iasă din perimetrul hotelului. Şi aici au de unde alege - au restaurante a la carte, săli de mese, beach bar-uri, poolbar-uri şi toate oferă şi mâncare. Iar când eşti la all inclusive, poţi merge în oricare dintre ele şi poţi să păstrezi distanţa.

Cu atât mai mult cu cât hotelierii bulgari primesc turişti în funcţie de spaţiul pe care îl pot oferi pentru luat masa, după principiul distanţării meselor. Într-un hotel, de exemplu, gradul de ocupare este de numai 60%. Şi cum cererea a fost mare, reprezentanţii unităţii s-au văzut nevoiţi să inaugureze vara aceasta şi spaţii de luat masa, pe care doreau să le deschidă abia anul viitor.

Manager de hotel: "Vom deschide repede şi acest restaurant nou, ziua va fi snack-bar şi seara restaurant à la carte."

Hotelul are un beach bar şi două restaurante à la carte, o sală de mese unde se serveşte micul dejun, iar acolo în spate se mai construieşte un restaurant şi încă un bar, care la rândul său are echipamentele necesare pentru o bucătărie simplă.

Aşa stau lucrurile în resorturi. Pe stradă sunt şi mai puţini oameni. Câtă vreme turiştii nu părăsesc zona hotelurilor, este explicabil de ce orăşelul Obzor, de pildă, invadat în anii trecuţi de străini, este în această perioadă gol la prânz.

Ce se întâmplă pe litoralul românesc

Şi pe litoralul nostru, la Mamaia, s-a extins conceptul de a nu mai părăsi resortul ales. Cei câteva mii de turişti cazaţi la un complex întins pe 10 hectare, au tot ce le trebuie: opt piscine, plaja privată, şezlonguri.

În fiecare zi, bucătarii le pregătesc peste 100 de preparate.

O vacanţă de cinci zile pentru o familie costa în medie 1000 de euro cu acces la toate facilităţile.

Cristina Bârca, manager hotel all-inclusive: "Le punem la dispoziţie tot ceea ce au nevoie, astfel încât să nu iasă din complexul nostru, decât în cazul în care vor să viziteze ceva în Constanța."

În momentul de faţă, pe litoralul nostru sunt zeci de hoteluri all inclusive, care cumulează peste 13.500 de locuri de cazare. Şi care pot primi, într-un an, aproximativ 270.000 turişti.