Stațiunea din Bulgaria preferată de români șochează cu un preț uriaș. Cât au plătit niște turiști pentru un consult medical

O familie din Lituania a plătit aproape 1.500 de leva (750 de euro) pentru consultul și tratamentul prescris fiicei lor de 9 ani de un cabinet medical privat din stațiunea Nisipurile de Aur de lângă Varna, scrie Novinite.

Potrivit tuturor statisticilor, Nisipurile de Aur reprezintă cea mai frecventată stațiune bulgărească de către români.

Deși astfel de tarife nu sunt ilegale, deoarece aceste cabinete medicale sunt entități comerciale care își pot stabili propriile prețuri, taxele trebuie să fie anunțate pentru ca pacienții să fie conștienți de cât vor plăti. Familia lituaniană susține însă că nu cunoștea costul prestat de medicul arondat hotelului lor.

Familia se afla într-o vacanță de două săptămâni la Nisipurile de Aur, când copilul lor s-a îmbolnăvit de o durere în gât. Au mers la o farmacie din apropiere, unde au fost îndrumați la un medic al hotelului. Medicul l-a examinat pe copil, i-a prescris medicamente și a cerut să fie pus sub observație timp de două zile.

"Luni am dus-o la consult. Dar când am văzut cât trebuie să plătim, am rămas șocați. În Norvegia, când te duci la medic, suma maximă care se plătește este de 200 de euro pentru un consult și toate testele, dar aici nici nu ne-au lăsat să facem analize, nu ne-au întrebat deloc de asigurare, nici nu ne-au spus cât trebuie să plătim, că nu ne așteptam la așa ceva. Un preț exorbitant”, a spus Oksana Orlova, mama copilului.

Prețul normal din Bulgaria pentru un astfel de consult este de 100 de leva

Medicul a declarat că urmează o listă de prețuri stabilită și a prescris un tratament de 5 zile. El a menționat că tariful său este determinat de asigurarea medicală a turiștilor din țara lor, care ar trebui să acopere tratamentul. Dr. Svetlin Mitev, președintele Colegiului Regional al Uniunii Medicale Bulgare din Varna, a explicat că unitățile medicale își pot stabili singure prețurile, dar trebuie să le anunțe în prealabil.

„Fiecare unitate medicală poate stabili prețurile pentru care lucrează și acestea trebuie anunțate în prealabil. De aceea piața este liberă - pentru a obține anumite prețuri, există cerere. Totuși, aici, poate ar trebui să existe ceva reglementare, iar aceasta este o întrebare. Cu greu pot să comentez prețurile obișnuite, undeva între 100 și 150 de leva, cel mai mare, dar aici este vorba de o sumă mult mai mare”.

Potrivit Legii turismului, hotelierii trebuie să aibă un contract cu un medic pentru îngrijire medicală 24 de ore din 24 pentru turiști. Centrele medicale din stațiuni sunt private, adică turiștii trebuie să plătească pentru servicii. Costurile pot fi rambursate dacă pacientul are asigurare de sănătate.

