Destinații din Grecia, Croația și Portugalia domină clasamentul, în contextul în care turiștii caută vacanțe însorite, dar accesibile. Iar rezervările ar trebui făcute rapid, înainte ca prețurile biletelor de avion să crească.

Experții în transferuri de aeroport de la hoppa au analizat destinații europene, luând în calcul factori precum costul mediu al hotelurilor de trei stele.

Iată clasamentul complet al celor mai ieftine destinații, potrivit Daily Mail:

1. Plaja Faliraki, Rodos, Grecia

Pe primul loc se află Faliraki Beach, cu hoteluri de aproximativ 42 euro pe noapte.În plus, zona nu înregistrează ploi vara, iar temperatura medie este de 25,7°C, fiind ideală pentru cei care caută soare garantat.

2. Plaja Kašjuni, Split, Croația

Pe locul doi, la egalitate, se află Kašjuni Beach, cu hoteluri de la 66 euro pe noapte.Plaja este apreciată pentru apa limpede, liniștea și oportunitățile de snorkeling.

3. Plaja Bačvice, Split, Croația

Tot pe locul doi se află și Bačvice Beach, cu același preț mediu. Zona beneficiază de aproximativ 13 ore de soare pe zi vara și este cunoscută și pentru viața de noapte.

4. Praia de Faro, Algarve, Portugalia

Cu hoteluri de aproximativ 69 euro, această plajă este apreciată pentru accesul rapid de la aeroport și vremea stabilă.

5. Praia da Rocha, Algarve, Portugalia

Tot la 69 euro pe noapte, această plajă este faimoasă pentru stâncile spectaculoase și întinderea mare de nisip.

6. Plaja Kolovare, Zadar, Croația

Aici se înregistrează cele mai multe ore de soare – aproximativ 12,9 pe zi.Hotelurile costă în jur de 69 euro, iar zona este potrivită și pentru familii.

7. Plaja Agia Marina, Creta, Grecia

Cu hoteluri de aproximativ 70 euro, această plajă oferă nisip fin, șezlonguri și restaurante în apropiere.

8. Plaja Platanias, Creta, Grecia

Tot în Creta, Platanias oferă cazare la prețuri similare și șezlonguri de la doar 8 euro pentru două persoane.

9. Plaja Myrtos, Kefalonia, Grecia

Hotelurile costă în medie 72 euro, iar peisajul cu stânci înalte și apă turcoaz este spectaculos.

10. Praia da Falésia, Algarve, Portugalia

Cu prețuri de aproximativ 74 euro, această plajă este renumită pentru stâncile roșii și traseele de promenadă.

11. Plaja Tamariz, Cascais, Portugalia

Ultima din top, Tamariz Beach oferă hoteluri de circa 74 euro și acces facil, fiind situată chiar lângă o stație de tren.