Satul se află la marginea orașului Hebden Bridge, cunoscut în Yorkshire pentru scena artistică înfloritoare și pentru strada principală ocupată exclusiv de magazine independente și afaceri locale, potrivit Express.

Heptonstall are însă o atmosferă cu totul diferită, mai întunecată și mai veche, care dă impresia unei călătorii înapoi în timp. Mulți turiști aleg să petreacă aici o zi sau să facă o oprire atunci când sunt cazați în orașul mai mare din apropiere, în special pentru a-i descoperi comorile ascunse.

Ruinele unei biserici din secolul al XIII-lea

Una dintre principalele atracții care îi aduc pe turiști în acest mic sat este reprezentată de ruinele impresionante ale unei biserici din secolul al XIII-lea. Rămășițele fostei biserici St Thomas à Becket domină împrejurimile, după ce edificiul a fost grav afectat de o furtună puternică în 1847.

Ceea ce face locul și mai interesant este faptul că biserica a fost reconstruită în secolul al XIX-lea, pentru ca ulterior să ajungă din nou în stare de degradare. Astfel, într-un singur loc pot fi văzute rămășițele aceleiași construcții din două perioade complet diferite. Situl evocă în același timp un lăcaș de cult din secolul al XIII-lea și unul din secolul al XIX-lea.

Ruinele bisericii St Thomas à Becket sunt întreținute în mod regulat și pot fi vizitate gratuit. Trebuie avut însă în vedere faptul că, din cauza amplasării pe un deal și a caracterului vechi al localității, drumurile din jur sunt înguste, iar locurile de parcare pentru vizitatori sunt aproape inexistente.

Mormântul Sylviei Plath, unul dintre locurile care atrag vizitatorii

În cimitirul bisericii St Thomas din Heptonstall se află mormântul unei scriitoare cunoscute în întreaga lume, iar împrejurările în care aceasta a ajuns să fie înmormântată aici sunt considerate de mulți neobișnuite.

Vizitatorii vin în sat pentru a-i aduce un omagiu Sylviei Plath, care a fost înmormântată în extinderea cimitirului după moartea sa tragică, în 1963.

Cunoscuta scriitoare și poetă și-a luat viața la doar 30 de ani, lăsând în urmă doi copii pe care îi avea împreună cu poetul Ted Hughes. Potrivit relatărilor, deși cei doi erau despărțiți în momentul morții sale, erau încă căsătoriți legal, iar Hughes era, prin urmare, ruda sa cea mai apropiată.

În aceste condiții, Hughes a avut autoritatea de a decide unde și cum urma să fie înmormântată și a ales Heptonstall, localitate strâns legată de originile familiei sale din West Yorkshire. Alegerea a părut neobișnuită, având în vedere că Plath era americancă, se născuse în Boston și nu locuise niciodată în sat sau în apropierea acestuia.

Mormântul a fost mult timp subiectul unor controverse, deoarece pe piatra funerară apărea numele ei de după căsătorie, Sylvia Plath Hughes. După ce au aflat despre presupusa infidelitate a lui Hughes, unele persoane au vandalizat în repetate rânduri piatra funerară de-a lungul anilor, îndepărtând prin cioplire numele „Hughes”.

După o vizită recentă, un turist a scris pe Tripadvisor: „Un sătuc frumos, cu străzi pietruite, două biserici, una dintre ele având mormântul Sylviei Plath, și o ceainărie încântătoare, Townsgate Tearoom, cu locuri atât în interior, cât și în aer liber.

Am venit cu mașina din Hebden Bridge și am parcat pe marginea drumului, în afara satului. Poți petrece foarte ușor câteva ore aici.”

Străduțele pietruite și șerpuite sunt mărginite de căsuțe fermecătoare, iar pub-ul local The White Lion le oferă vizitatorilor un loc unde se pot adăposti de frig.