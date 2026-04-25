Un loc de pe lista celor mai frumoase sate din România atrage tot mai mulți turiști. Este o comoară ascunsă a Maramureșului

Stiri Turism
Breb 1
Shutterstock

Ascuns în inima Maramureșului, acest sat considerat printre cele mai frumoase din România cucerește prin autenticitate, tradiții bine păstrate și peisaje care par neschimbate de timp. Tot mai mulți turiști vin aici pentru a descoperi o adevărată comoară.

autor
Anca Lupescu

Satul Breb este un loc fascinant pentru turiștii străini și români deopotrivă. Satul maramureșan este locul unde timpul pare că se oprește, iar traiul este unul trăit lent, simplu și în tihnă.

Mulți îl vizitează pentru o binemeritată pauză de la agitația orașului și pentru a simți că viața înseamnă mai mult decât o rutină pe grabă, repetat zi de zi.

Unde se află satul Breb și cum ajungi acolo

Satul Breb se află în partea central-nordică a Maramureșului, la baza Munților Gutâi. Locul idilic este la o distanță de 25 km de Sighetu Marmației și la 52 km de Baia Mare. Administrativ, Breb face parte din comuna Ocna Șugatag, alături de satele Hoteni și Sat-Șugatag.

Poți ajunge în sat cu mașina, pe drumul județean DJ 109, fie prin Cavnic, fie prin Sighetu Marmației. Pentru cei care nu au mașină personală, există variante de transport cu autobuzul din Sighetu Marmației sau din Baia Mare.

În privința cazării, satul Breb și zona Ocna Șugatag oferă mai multe pensiuni, atât în localitate, cât și în împrejurimi.

Satul Breb este inclus în ghidul oficial „Cele mai frumoase sate din România” și este recunoscut pentru specificul său tradițional și peisajele din zonă.

Istoria și tradițiile satului Breb

Numele satului Breb vine de la breb, castorul european, un animal de apă care trăia odinioară în Breboaia, râul ce traversează localitatea.

Zona are o istorie veche, legată mai ales de exploatarea sării. Descoperirile arheologice din Ocna Șugatag, precum ciocane de piatră și alte unelte, arată că sarea era exploatată aici încă din epoca de piatră.

Există și documente din 1489 care menționează minele Paul Silvestru, Ana-Iuliana și Elisabeta, aflate pe atunci în domeniul regal. În 1950, minele au fost închise din cauza infiltrațiilor de apă dulce, iar pe locul lor s-au format lacuri sărate, care au dus ulterior la dezvoltarea stațiunii balneo-climaterice din zonă.

Breb este cunoscut pentru faptul că și-a păstrat foarte bine tradițiile. Tocmai asta atrage mulți fotografi străini, care vor să surprindă stilul de viață de odinioară.

Localnicii respectă cu sfințenie tradițiile, iar duminica merg la biserică îmbrăcați în costume populare. Portul tradițional este încă purtat cu mândrie și face parte din viața de zi cu zi.

În sat se păstrează obiceiuri vechi precum jocurile organizate la șopron sau colindele din seara de Crăciun. Tradițiile sunt păstrate și în privința mâncărurilor. Preparate precum brozbuța și carne cu mămăligă, încă se fac după rețete vechi.

Femeile cos și brodează costume populare, iar în sat există și meșteri care lucrează lemnul.

Casele și porțile din lemn sunt construite în stil tradițional, iar multe porțile sunt sculptate nu sunt cu scopul decorativ, ci și pentru a arăta statutul proprietarului.

Ce poți vizita în Breb

Breb nu este un sat cu obiective turistice bine definite, ci mai degrabă un loc în care te duci pentru atmosferă și liniște. Iată ce e de văzut și de făcut aici.

Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”

Acesta este cel mai important loc din sat. Biserica a fost construită în 1622 și este inclusă pe lista monumentelor istorice. Turnul este și mai vechi, datând din 1531 și este considerat cel mai vechi turn de lemn din România. Lăcașul ar fi fost adus din satul Copăciș, care între timp a dispărut.

În interior se mai păstrează picturi murale din 1626 și icoane vechi de aproximativ 400 de ani. În curtea bisericii se află un cimitir vechi, cu cruci din lemn sculptate. Tot aici se găsește și casa parohială, construită în 1903 pe locul uneia mai vechi.

În jurul bisericii poți întâlni adesea „coconii” satului, tineri implicați în păstrarea tradițiilor. Ei participă la șezători alături de bătrâni și lucrează obiecte tradiționale, de la cusături la piese din lemn.

Porțile din lemn și gospodăriile tradiționale

E greu să ajungi în Breb și să ignori porțile din lemn. Fiecare este diferită și spune ceva despre proprietar. În trecut, mărimea și complexitatea sculpturilor arătau statutul social.

Cele mai întâlnite simboluri sunt funia răsucită (legătura dintre cer și pământ), soarele (viața), colacul (belșugul) și arborele vieții. Porțile sunt, de regulă, din stejar și pot fi realizate în câteva luni, cu multă muncă.

Casele din lemn și ulițele satului sunt spectaculoase. O plimbare prin Breb seamănă cu vizita la un muzeu în aer liber, cu gospodării bine păstrate și detalii tradiționale la fiecare pas.

Atelierele meșterilor locali

Dacă ai ocazia, merită să intri în curtea unui meșter în lemn. Aici poți să vezi cum se lucrează porțile sau alte obiecte tradiționale.

Satul Breb trebuie vizitat la pas pentru a îi simți atmosfera. Străzile neasfaltate, liniștea, casele din lemn și grădinile îngrijite fac parte din farmecul locului care merită măcar o vizită.

Etichete: breb, maramures, vacanta, obiective turistice,

Dată publicare:

Stiri Turism
Stiri Turism
Stiri Turism
Recomandări
Știri Actuale
Stiri Economice
Stiri externe
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Episodul 4

42:12

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 24 Aprilie 2026

48:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Povestile Sport.ro
Ediția 2 - Firicel Tomai

55:42

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Aprilie 2026

01:45:18

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

iBani

Sport

Sport

