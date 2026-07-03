Petra, orașul roz din stâncă. Cum ajungi să vizitezi una dintre cele mai spectaculoase minuni ale lumii. Ghid complet

De când un explorator occidental a descoperit situl în 1812, Petra a alimentat imaginația, iar măreția și cadrul său dramatic au împins-o, asemenea Piramidelor sau Taj Mahalului, în sfera legendelor. Astăzi, este aproape ca și cum timpul ar fi tras un văl peste acest oraș cândva prosper, care s-a îmbogățit din comerțul cu caravane până la punctul de a rivaliza cu puterea Romei.

De ce este Petra un oraș special

Locuită din timpurile preistorice, acest oraș situat între Marea Roșie și Marea Moartă, a fost o importantă răscruce între Arabia, Egipt și Siria-Fenicia. Petra este construită parțial, parțial sculptată în stâncă și este înconjurată de munți străbătuți de pasaje și defilee. Este unul dintre cele mai faimoase situri arheologice din lume, unde tradițiile orientale antice se îmbină cu arhitectura elenistică.

Acest oraș-capitală al nabateenilor, săpat în stâncă, a devenit în perioadele elenistică și romană un important centru de caravane pentru tămâia din Arabia, mătasea din China și mirodeniile din India, o răscruce între Arabia, Egipt și Siria-Fenicia.

Petra este parțial construită, parțial sculptată în stâncă și este înconjurată de munți străbătuți de pasaje și chei. Un sistem ingenios de gestionare a apei a permis o așezare extinsă într-o zonă în mod natural aridă în perioadele nabateeană, romană și bizantină. Este unul dintre cele mai bogate și mai mari situri arheologice din lume, amplasat într-un peisaj dominant de gresie roșie.

Istoria Petrei

Petra are o istorie bogată care începe din secolul al VI-lea î.Hr., când a fost fondată ca oraș capitală al Regatului Nabateean.

Această civilizație antică a prosperat datorită poziției sale strategice pe rutele comerciale care legau Egiptul, Arabia și Siria. S-a îmbogățit prin comerțul cu tămâie, smirnă și condimente.

Nabateenii, cunoscuți pentru abilitățile lor avansate de inginerie, au sculptat structuri impresionante în stâncile de gresie, creând un oraș spectaculos atât estetic, cât și funcțional.

Mai târziu, romanii au anexat zona, iar orașul a preluat elemente de arhitectură romană și apoi bizantină.

Un cutremur în anul 363 d.Hr. a distrus orașul, iar rutele comerciale s-au mutat spre Marea Roșie. Orașul nu și-a mai revenit și a fost abandonat, fiind păstrat în memorie doar de beduini. A rămas „pierdut” până când exploratorul elvețian Johann Ludwig Burckhardt l-a „redescoperit” în 1812, moment care a marcat începutul turismului modern în zonă, conform roughguide.

Beduinii au locuit în Petra până în jurul anului 1985, când majoritatea au fost relocați într-un sat din apropiere. De fapt, ghidul nostru de drumeție Mahmoud Bdoul s-a născut într-una dintre peșterile locuite din Petra, iar familia lui încă trăiește în satul apropiat. Am întâlnit-o chiar pe mătușa lui Mahmoud la unul dintre numeroasele standuri turistice din oraș.

Obiective turistice de neratat în Petra

Siq-ul – intrarea iconică în Petra

Aceasta este una dintre cele mai cunoscute atracții din Petra: Siq-ul, care funcționează ca intrare spectaculoasă în orașul antic, format natural de relief. Această fisură este alcătuită din gresie și are peste 1,2 kilometri lungime, ghidând treptat vizitatorii către inima Petrei. Pe ambele părți se ridică stânci de peste 80 de metri înălțime, creând o atmosferă de suspans și mister prin jocul de lumină și umbră pe pereții de piatră.

Siq-ul a avut și o funcție rituală pentru nabateeni. Nu era doar o intrare, ci un traseu simbolic de trecere din lumea exterioară către un centru sacru și comercial. Pe aici treceau procesiuni, iar în pereți se mai văd urme de canale de apă, străzi și nișe în care erau amplasate reliefuri religioase. Toate acestea arată importanța culturală a Siq-ului în Petra.

Geologic, Siq-ul este o crăpătură naturală formată prin mișcări tectonice și ulterior erodată de apă. De-a lungul traseului se pot observa nișe votive, fragmente de statui și elemente decorative. Ingineria nabateeană este vizibilă și în sistemul avansat de gestionare a apei, care prevenea inundațiile și alimenta orașul.

Perioada recomandată pentru parcurgerea Siq-ului este dimineața devreme sau după-amiaza târziu, când temperaturile sunt mai scăzute și lumina mai favorabilă. Dezvăluirea treptată a Trezoreriei la capătul canionului este una dintre cele mai cunoscute experiențe turistice din lume.