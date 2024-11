Salina Slănic Prahova – istoric, program de vizitare, tarife și cum ajungi. Ce altceva poți vedea în apropiere

Salina Slănic se află la aproximativ 100 de km de Capitală și se ajunge ușor pe DN1 București-Ploiești.

Temperatura în salină este de 12-13 grade, iar turiștii coboară până la o adâncime de 208 metri pentru a se bucura de proprietățile aerosolilor naturali salini.

Cum ajungi la Salina Slănic Prahova

Salina Slănic Prahova este una dintre cele mari saline din România. La doar 38 km de Ploiești, 88 km de Brașov și 99 km de Buzău, salina este ușor accesibilă, mai ales cu mașina personală.

Accesul spre localitatea Slănic se face prin drumul național DN1 București – Ploiești, iar din Ploiești, poți ajunge la Salina Slănic cu ajutorul microbuzelor care circulă din Ploiești Nord la fiecare jumătate de oră.

Agerpres

Program de vizitare

Salina Slănic poate fi vizitată în lunile noiembrie și decembrie 2024, conform programului:

• Luni și Marți: Închis

• Miercuri - Duminică: Deschis

◦ Primul transport în subteran: 09:00

◦ Ultimul transport în subteran: 15:30

◦ Ultimul transport din subteran: 16:30

Excepții în program:

• 25 decembrie – Închis (sărbătoare de Crăciun)

• 31 decembrie – Deschis

• 1 ianuarie 2025 – Închis

Poți găsi mai multe detalii despre program pe site-ul salinei Slănic Prahova.

Tarife

Tarifele aplicabile pentru o zi la Salina Slănic variază în funcție de categoria vizitatorilor:

• Copii până în 3 ani: Gratuit (cu recomandare medicală sau pe răspunderea adultului însoțitor)

• Copii și elevi (3 - 18 ani): 30 lei

• Studenți (până la 26 ani): 35 lei

• Adulți: 45 lei

• Seniori (65+ ani): 35 lei

• Adulți cu dizabilități: 35 lei

• Minori cu dizabilități: 25 lei

• Însotitori persoane cu dizabilități: 35 lei

Tarife speciale pentru grupuri

• Minim 20 adulți: 40 lei / persoană (+ 1 însoțitor gratuit)

• Minim 20 copii/elevi (3 - 18 ani): 25 lei / persoană (+ 1 însoțitor gratuit)

• Minim 20 studenți (până la 26 ani): 30 lei / persoană (+ 1 însoțitor gratuit)

• Minim 20 seniori (65+ ani): 30 lei / persoană (+ 1 însoțitor gratuit)

Tarife pentru activități în interiorul salinei

• Air Hockey (15 minute): 10 lei

• Loc de joacă (30 minute): 20 lei

• Karturi mici – 1 loc:

◦ 15 minute: 10 lei

◦ 30 minute: 18 lei

• Karturi mari – 1 loc:

◦ 15 minute: 15 lei

◦ 30 minute: 30 lei

• Karturi – 2 locuri:

◦ 15 minute: 20 lei

◦ 30 minute: 40 lei

• Tenis de masă (30 minute): 10 lei

• Biliard (30 minute): 15 lei

• Table (60 minute): 10 lei

• Minigolf (30 minute / persoană): 10 lei (acces la 12 piste)

• Taxă foto: 6 lei

• Taxă video: 12 lei

Biletele și abonamentele pot fi achiziționate și online de pe Easy2visit și Eventim. Vizitatorii trebuie să știe că accesul cu animale de companie este interzis, iar persoanele care intră în salină trebuie să respecte indicațiile personalului și informațiile de pe afișele din interiorul salinei.

Salina Slănic Prahova - istoric

De peste 300 de ani se exploatează zăcământul de sare de la Salina Slănic Prahova, conform celor mai recente atestări documentare. Istoria salinei începe din jurul anului 1685, când spătarul Mihail Cantacuzino și-a dat seamă că în Slănic Prahova este un zăcământ de sare și a vrut să deschidă o mină, așa că a cumpărat moșia Slănic. Documentul cu tranzacția arată că înainte de 1685 au existat vechi ocne de sare, dar de adâncimi mici, la 5 km est de Slănic, în Teișani.

Agerpres

În 1688, pe Valea Verde s-a deschis prima exploatare, urmând ca în următorii tei ani să fie deschise și alte exploatări la Baia Baciului, tot de către spătarul Cantacuzino. În 1713, Mihai Cantacuzino a donat moșia din Slănic și ocnele de sare Mănăstirii Colțea din București.

Înte anii 1601-1700, exploatarea sării din zonă s-a făcut la Baia Verde, Dorobanțești și la Baia Baciului printr-o metodă numită „clopot” - accesul se făcea printr-un compartiment vertical folosit pentu scoaterea sării și prin altul oblic, pentru intrarea și ieșirea din ocnă.

Dn 1912 s-a mai extas sare și din exploatarea Mihai, care a funcționat concomitent cu explorarea Carol (Principatele Unite). Tot în acest an s-a introdus iluminatul electric în mina Mihai, explorările terminându-se în 1943, când s-a trecut la o nouă exploatare sub minele Carol și Mihai. Acestă mină s-a numit Unirea și s-a extras sare până în 1970, când s-a mutat în mina Victoria. Din 1992 s-a trecut la exploatarea rezervelor din zona de sud-est a zăcămintelor de sare din Slănic, unde sarea se prezinte sub formă de cristale bine dezvoltate, care formează o masă compactă.

Astăzi, Salina Slănic este accesibilă publicului, cu transport special în subteran care coboară la o adâncime de 208 metri.

Microclimatul este constant: temperatura este de 12-13°C, umiditatea relativă de 50-60%, iar atmosfera conține o concentrație mare de aerosoli salini naturali.

În Mina Unirea se află un ansamblu de sculpturi în sare care includ busturile lui Burebista, Decebal, Traian și Mihai Eminescu, precum și un basorelief dedicat lui Mihai Viteazul. Vizitatorii pot explora 14 camere trapezoidale vaste, excavate de-a lungul anilor, și pot descoperi elemente de artă și istorie culturală.

Pentru turiști sunt amenajate diverse facilități precum: terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii, zone de activități precum air hockey, biliard, mini-golf și carting. Salina dispune și de un magazin de suveniruri și un magazin alimentar, iar pentru relaxare există o cafenea. La suprafață, turiștii pot vedea lacul cu apă sărată și cascada , dar și un muzeu unde poți vedea utilaje folosite pentru exploatarea sării.

Totodată, in interiorul salinei există un spațiu dotat cu șezlonguri, paturi, scaune și mese, unde vizitatorii care vin aici pentru tratament pot petrece câteva ore inspirând aerul benefic.

La scurtă distanță de salină se află Muntele de sare, un moment al naturii care îi impresionează pe turiști. În interiorul său se află o ocnă veche umplută cu apă, pe care localnicii o numesc Grota Miresei și de care sunt legate mai multe legende. Tot în zonă, turiștii pot vizita mănăstirile Ghighiu, Zamfira, Crasna, Cheia, Suzana, cariera de tuf vulcanic Piatra Verde sau vara se pot relaxa la ştrandurile “Baia Baciului”, “Baia Roşie”, “Băile Verzi” sau în staţiunea apropiată Cheia.

