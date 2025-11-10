O companie low-cost renunță complet la biletele de hârtie. Călătorii, obligați să prezinte pe telefon tichetele de îmbarcare

10-11-2025 | 11:39
Pasageri aeroport Berlin
Ryanair va solicita, începând de miercuri, ca pasagerii să folosească tichetele de îmbarcare digitale din aplicația sa, eliminând complet biletele de hârtie, transmite DPA.

Aura Trif

Operatorul aerian european low-cost a informat că pasagerii trebuie acum să obţină permise digitale din aplicaţia sa pe smartphone-uri. Fără permis pe telefon sau pe tabletă, călătorii nu pot avea acces la controlul de securitate de pe aeroport şi nu se pot îmbarca în avion.

Şeful Ryanair, Michael O'Leary, se aşteaptă la "unele probleme iniţiale" dar a declarat într-un interviu acordat publicaţiei britanice Independent că peste 80% dintre clienţii companiei folosesc deja aplicaţia.

Ce pot face călătorii care nu au smartphone

Compania aeriană irlandeză a explicat că decizia face parte din strategia sa digitală menită să simplifice operaţiunile de check-in în timp ce este redus impactul asupra mediului. Această iniţiativă ar putea duce anual la economisirea a peste 300 tone de hârtie.

Dacă un smartphone este pierdut sau se descarcă, pasagerii pot obţine tichete gratuite de îmbarcare la aeroport, înaintea controlului de securitate, iar dacă problema apare după control, informaţiile lor sunt deja în sistemul Ryanair şi angajaţii de la poarta de îmbarcare îi vor ajuta.

Compania atrage atenţia că cel mai important lucru pentru călători este să facă check-in online înaintea zborului.

Pasagerii care ignoră să facă check-in online pot obţine la aeroport tichete de îmbarcare, pentru o taxă care variază de la 30 euro în Spania şi 40 euro în Austria, la 55 euro în alte state membre UE şi în Marea Britanie.

Pasagerii care nu au smartphone pot primi bilet pe hârtie la aeroport, dacă anterior au efectuat operaţiunile de check-in pe site-ul Ryanair.

Recent, Ryanair a anunţat că a transportat 200,2 de milioane de pasageri, la un grad de umplere a avioanelor sale de 94%, în anul fiscal încheiat la 31 martie 2025, devenind prima companie aeriană europeană care transportă 200 de milioane de pasageri într-un an.

