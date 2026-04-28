O zonă spectaculoasă din Italia, folosită ca decor pentru un film iconic din seria James Bond, oferă până la 100.000 de euro celor dispuși să își facă bagajele și să se mute definitiv acolo, potrivit Express.

O regiune celebră din filmele James Bond

Regiunea Trentino, din nordul Italiei, a fost fundalul urmăririi spectaculoase cu mașini din scena de deschidere a filmului Quantum of Solace, cu Daniel Craig în rol principal. Zona se află, de asemenea, foarte aproape de Lacul Garda.

Case abandonate și bani pentru renovare

Întinse peisaje pitorești sunt presărate cu case abandonate – iar tot ce trebuie să facă noii veniți este să renoveze una dintre ele. În prezent, locuințele părăsite sunt mai numeroase decât cele ocupate în cele 33 de localități incluse în proiect.

Cei care participă vor primi 20.000 de euro pentru achiziția unei proprietăți goale, plus o finanțare de 80.000 de euro pentru renovări.

Condiții pentru cei interesați

O condiție importantă este ca beneficiarii să locuiască în proprietate sau să o închirieze timp de cel puțin 10 ani, în caz contrar fiind obligați să returneze banii.

Participanții pot solicita fonduri pentru maximum trei proprietăți într-un sat și trebuie să mențină chirii la un nivel „moderat”.

Costurile de renovare nu trebuie să depășească 200.000 de euro, ceea ce înseamnă că noii proprietari nu pot investi mai mult de 120.000 de euro din fonduri proprii.

Cine poate aplica și scopul proiectului

Persoanele sub 45 de ani care locuiesc deja în zonă nu sunt eligibile pentru program, potrivit CNN.

„Este o măsură menită să creeze o rețea comunitară în zone afectate puternic de depopulare”, au transmis autoritățile din Trentino.

Maurizio Fugatti, președintele provinciei Trento, a declarat că acest proiect „experimental” urmărește „consolidarea coeziunii sociale în regiune”.

Potrivit Immobiliare News, autoritățile locale au alocat 10 milioane de euro pentru acest program, pe o perioadă de doi ani. Lista completă a localităților eligibile nu a fost încă anunțată, însă zone precum Val di Non, unde depopularea a depășit 11%, sunt așteptate să fie incluse.

Regiunea Trentino impresionează prin peisajele sale spectaculoase, care includ Munții Dolomiți și numeroase situri istorice. Vizitatorii sunt atrași de frumusețea naturală, cultura bogată și satele pitorești răspândite în întreaga zonă.