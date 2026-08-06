În timpul unei vacanțe însorite, puține lucruri sunt mai plăcute decât o baie într-o piscină în aer liber sau o zi petrecută într-un parc acvatic. Totuși, cei care vor să folosească piscinele publice din Franța trebuie să respecte o regulă strictă de igienă referitoare la costumele de baie pentru bărbați, potrivit Express.

În Franța, multe piscine publice, inclusiv cele din parcurile acvatice, le cer vizitatorilor să poarte slip de baie sau pantaloni scurți mulați, în locul șorturilor largi de baie. Deși nu există amenzi pentru încălcarea acestei reguli, mai mulți turiști au relatat că nu au fost lăsați să intre în piscină sau au fost obligați să iasă din apă din cauza echipamentului de baie.

De ce sunt interzise șorturile largi de baie

Scopul acestei reguli este legat de igienă, deoarece șorturile largi acumulează mai mult praf și murdărie, care pot contamina apa din piscină. Regula contribuie și la menținerea nivelului apei, întrucât șorturile largi rețin mai multă apă și pot lăsa bălți alunecoase pe marginea piscinei sau pe terase. Costumele de baie mulate se usucă și mai repede, ceea ce poate reduce riscul dezvoltării bacteriilor.

În Franța există peste 6.000 de piscine publice, astfel că este recomandat ca turiștii să se informeze înainte de a merge la una dintre ele. Dacă ați uitat să luați cu dumneavoastră un costum de baie mulat, majoritatea piscinelor vând modele conforme cu regulamentul. Prețurile pornesc de la aproximativ 10 euro și pot ajunge la 20 de euro.

Există și excepții de la regulă

Totuși, regula nu înseamnă că sunt permise doar slipurile de baie. Unele piscine acceptă și pantaloni scurți de baie, cu condiția ca aceștia să fie mulați, să fie deasupra genunchiului și să fie confecționați dintr-un material potrivit pentru înot.

Administratorii recomandă însă verificarea regulamentului piscinei sau al parcului acvatic înainte de vizită, deoarece regulile pot varia de la un loc la altul. Vestea bună este că această regulă nu se aplică la plajă.

Rețeaua de parcuri de vacanță Eurocamp explică: „Dacă mergeți la plajă, nu vă faceți griji: puteți purta orice costum de baie doriți.”

Totuși, reprezentanții companiei avertizează: „Este adevărat că multe piscine interzic majoritatea șorturilor largi de baie. Motivul este unul simplu: igiena. Desigur, regulile pot varia de la un parc la altul. Dacă aveți nelămuriri, întrebați personalul. Vom fi bucuroși să vă ajutăm și să evitați situațiile neplăcute.”

Regula nu se aplică nici în cazul înotului în lacuri sau râuri, astfel că acolo turiștii pot purta orice tip de costum de baie. În același timp, unele piscine din Franța le cer vizitatorilor să poarte și cască de înot.

Potrivit Eurocamp, „în unele piscine din Franța este obligatorie purtarea căștii de înot. Astfel ajunge mai puțină materie organică în contact cu clorul, ceea ce îi menține eficiența, iar filtrele piscinei funcționează mai bine pentru o perioadă mai lungă”.