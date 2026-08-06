Marea Neagră este o rută vitală pentru transportul de cereale, țiței și produse rafinate. Apele sale sunt împărțite între Rusia și Ucraina, dar și Bulgaria, Georgia, România și Turcia, potrivit Agerpres.

Rusia, cel mai mare exportator de grâu din lume, și Ucraina, un important exportator agricol, și-au intensificat atacurile reciproce asupra facilităților de export agricol și a navelor comerciale din zona Mării Negre în ultimele săptămâni.

Totodată, Ucraina a crescut atacurile asupra petrolierelor implicate în comerțul cu petrol al Rusiei.

Cea mai recentă escaladare creează un alt punct de presiune pentru piețele de mărfuri, deja afectate de perturbări ale principalelor rute de transport din Orientul Mijlociu.

„Consecințele... sunt deja vizibile pe piețele agricole globale”, a declarat săptămâna trecută Kayoko Gotoh, directoare în cadrul Departamentelor Afacerilor Politice și de Consolidare a Păcii & Operațiuni de Menținere a Păcii din cadrul ONU, într-o sesiune a Consiliului de Securitate.

„Nu trebuie să permitem ca această spirală periculoasă de escaladare să continue”, a adăugat ea.

Fluxurile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz au fost perturbate de conflictul dintre SUA și Iran, în timp ce un embargou maritim asupra porturilor și navelor saudite, declarat de rebelii houthi din Yemen, aliniați cu Iranul, a crescut riscurile pentru transportul pe Marea Roșie.

Atacurile afectează exporturile de cereale și petrol

În luna iulie, Ucraina a înregistrat 35 de atacuri asupra navelor sale în porturi și 22 pe mare, dar și 67 de lovituri asupra facilităților portuare, conform Ministerului Infrastructurii de la Kiev.

Spre comparație, navele sale au fost atacate de 14 ori în întreg anul 2025.

Reuters estimează că Ucraina a țintit zeci de petroliere implicate în comerțul cu petrol al Rusiei.

Această escaladare afectează deja fluxurile comerciale.

Grupul rus de transport maritim FESCO a declarat săptămâna aceasta că a suspendat comenzile noi de transport prin Marea Neagră, după ce una dintre navele sale a fost lovită într-un atac ucrainean cu dronă.

Între timp, Rusia a intensificat atacurile asupra navelor civile și a infrastructurii portuare din jurul hubului de la Odesa, în sudul Ucrainei, prin care sunt exportate peste 90% din produsele agricole ale Ucrainei.

Atât Rusia, cât și Ucraina susțin că lovesc doar ținte militare.

Produsele agricole rămân principala sursă de venit din export a Ucrainei, la mai bine de patru ani de la începutul războiului.

Kievul caută rute alternative de export, dar ministrul Agriculturii, Vitali Koval, a declarat săptămâna aceasta pentru Reuters că aceste rute nu vor ajunge la capacitate maximă până la sfârșitul lunii august și vor gestiona doar aproximativ jumătate din volumul de marfă transportat în mod normal prin porturile de la Marea Neagră.

Activitatea de transport maritim în Marea Azov, care comunică cu Marea Neagră, a fost restricționată din 10 iulie, afectând activitatea în principalul port rus de cereale de la Taman, au spus surse din domeniul comerțului.

Exporturile de cereale continuă să fie făcute din Novorossiisk și Tuapse, dar într-un ritm mai lent decât înainte.

Costurile transportului și asigurărilor au crescut puternic

Sunt, de asemenea, afectate exporturile de petrol.

Atacurile ucrainene din luna iulie asupra petrolierelor au deteriorat mai multe nave și au forțat suspendarea temporară a operațiunilor de încărcare la Novorossiisk și la terminalul Consorțiului Conductei Caspice (CPC), principala poartă de export pentru țițeiul kazah.

„Sistemul CPC este o rută de export critică pentru Kazahstan, gestionând aproximativ 80% din exporturile de țiței ale țării, făcând ca orice întrerupere prelungită să fie o problemă potențială pentru fluxurile regionale de aprovizionare”, scrie într-un raport, săptămâna aceasta, brokerul de nave BRS.

Creșterea riscurilor de securitate duce, de asemenea, la creșterea costurilor de transport maritim. Costurile medii zilnice pentru petrolierele din Marea Neagră au depășit 300.000 de dolari pe zi, de la puțin peste 200.000 de dolari pe zi în urmă cu o săptămână, potrivit estimărilor pieței.

Costurile asigurării împotriva războiului pentru escală în terminalele din Marea Neagră au crescut până la 2% din valoarea navei, de la aproximativ 1% în urmă cu două săptămâni, potrivit surselor din asigurări.

Chiar și creșterile mici se traduc în sute de mii de dolari în costuri suplimentare pentru fiecare călătorie.

„Dacă volumele din Marea Neagră vor continua la nivelurile reduse văzute în ultimele două săptămâni, volumele globale ale petrolierelor care transportă țiței ar putea scădea cu 3%, într-o piață care se confruntă deja cu provocări”, a estimat Niels Rasmussen, analist-șef privind transporturile în cadrul asociației de transport maritim BIMCO.