Copilul a fost salvat de oamenii legii din mâinile tatălui, care a ajuns după gratii.

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Reporter: „Ce ai vrut să faci?”

Suspect: „Să îmi fac dreptate. Nu am vrut să fac rău la copil.”

Copilul a fost amenințat chiar în fața blocului

Întâmplarea a avut loc în fața unui bloc din Uricani, județul Hunedoara. Bărbatul, în vârstă de 24 de ani, își ținea fiul de numai 2 ani în brațe și îl amenința cu un cutter.

Vecinii au încercat să intervină.

Martor: „Am încercat să ne apropiem de el. Mi-o fost frică. Chiar dacă puneam mâna pe el și încercam să-l imobilizăm, putea să cadă copilul jos.”

Localnic: „Am încercat și eu să-l liniștesc, să-i spun că nu e bine ce face și să lase copilul din brațe.”

Polițiștii au purtat negocieri timp de o oră cu individul. În acest timp, acesta a cerut un taxi pentru a pleca la Alba Iulia. Atunci a fost imobilizat de agenți.

Suspect: „Am vrut să ajung doar până acolo, să vorbesc cu procurorii, pentru că tot ce s-a întâmplat a fost o înscenare, atât.”

Tatăl suspectului: „Copilul nu e în pericol și nici nu a fost de când l-a făcut.”

Bărbatul a fost reținut

Iulia Nistor, purtător de cuvânt al IPJ Hunedoara: „Bărbatul a fost condus la audieri. A fost reținut pentru 24 de ore. În cauză a fost emis un ordin de protecție provizoriu cu monitorizare electronică.”

Individul urmează să fie prezentat judecătorilor cu propunere de arestare preventivă. Este acuzat de lipsire de libertate în mod ilegal.

Copilul este în afara oricărui pericol și se află în grija bunicii sale.