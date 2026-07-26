Regula de aur când comanzi pește proaspăt în Grecia. Ce înseamnă prețul „per kilogram” și cum eviți să fii păcălit la notă

Peștele proaspăt este expus pe gheață, clientul își alege exemplarul, iar acesta ajunge apoi pe grătar, servit simplu, cu ulei de măsline și lămâie. Există însă o regulă pe care turiștii care nu sunt familiarizați cu restaurantele grecești o pot rata: peștele întreg proaspăt este adesea vândut la kilogram, nu la porție.

Asta înseamnă că prețul afișat în meniu nu este neapărat prețul preparatului care va ajunge pe masă. Costul final depinde de greutatea peștelui ales. Regula de aur este simplă: înainte ca peștele să intre în bucătărie, cere să fie cântărit și află cât vei plăti pentru exemplarul respectiv.

De ce peștele proaspăt din Grecia nu se comandă întotdeauna „la porție”

Într-o psarotaverna, adică o tavernă grecească specializată în pește, mecanismul de comandă poate fi diferit de cel cu care sunt obișnuiți turiștii în restaurantele clasice.

Unele preparate au un preț fix și sunt comandate la porție. Peștele întreg proaspăt, în schimb, este frecvent vândut în funcție de greutate.

Ghidul Greece Travel despre pește și fructe de mare explică faptul că, în restaurantele grecești, clientul trebuie să știe dacă peștele este vândut „by the merida” sau „by the kilo”. „Merida” desemnează porția, în timp ce, în cazul peștelui vândut la kilogram, costul depinde de greutatea exemplarului ales.

Un ghid despre modul în care se comandă mâncarea în Grecia, publicat de Greek Trip Planner, descrie experiența dintr-o tavernă de pește ca pe un ritual firesc: clientul poate fi invitat să vadă peștele expus, își alege exemplarul, acesta este cântărit, iar prețul este comunicat înainte de preparare.

Prin urmare, faptul că un pește apare în meniu la 60, 70 sau 80 de euro pe kilogram nu înseamnă că turistul va plăti automat această sumă pentru o singură porție. La fel de important, prețul afișat nu reprezintă nici costul oricărui pește ales din vitrină, indiferent de dimensiune.

Confuzia apare atunci când turistul vede prețul pe kilogram, alege un exemplar, dar nu întreabă cât cântărește acesta și care va fi suma finală înainte ca peștele să fie gătit.

Ce înseamnă, de fapt, prețul „per kilogram” afișat în meniul tavernelor

Mențiunile „per kg”, „€/kg” sau „price per kilo” trebuie citite literal. Prețul este calculat în funcție de greutatea peștelui, nu de numărul persoanelor de la masă și nici de dimensiunea farfuriei pe care este servit.

De exemplu, la un preț de 70 de euro pe kilogram, un pește de 600 de grame ar costa 42 de euro. Un exemplar de 900 de grame ar ajunge la 63 de euro, iar unul de 1,4 kilograme ar costa 98 de euro.

Un exemplu relatat pe Reddit arată cât de ușor poate apărea o astfel de neînțelegere. Acesta a comandat într-un restaurant din Salonic o doradă afișată la 79 de euro pe kilogram, însă susține că nu i s-a comunicat greutatea exactă înainte de preparare. La final, a plătit 74 de euro pentru pește și a contestat nota de plată. În comentarii, mai mulți utilizatori familiarizați cu restaurantele din Grecia au explicat că, în mod normal, peștele este cântărit înainte de a fi gătit, iar clientul este informat asupra greutății și a prețului final înainte de a confirma comanda.

Cum se alege și cum se cântărește corect peștele în bucătărie

Într-o tavernă grecească de pește, nu este neobișnuit ca un client să ceară să vadă captura disponibilă. Peștele poate fi expus într-o vitrină sau pe gheață, iar turistul alege exemplarul pe care dorește să îl comande.

Potrivit ghidurilor Greek Trip Planner și The Complete Guide to Greek Seafood, în tavernele specializate clientul își alege peștele, acesta este cântărit înainte de preparare, iar prețul final este comunicat înainte de confirmarea comenzii.

Așadar, întrebarea „Cât costă kilogramul?” nu este suficientă.

Turistul trebuie să afle cât cântărește exact peștele ales și care este costul calculat pentru acel exemplar. Dacă informația nu este comunicată spontan, clientul poate cere cântărirea înainte de preparare și poate întreba direct care va fi prețul peștelui.

Dacă exemplarul este prea mare sau suma depășește bugetul, poate alege un pește mai mic ori un preparat vândut la porție.

Și legislația privind informarea consumatorilor merge în aceeași direcție. Secretariatul General pentru Comerț din Grecia precizează, în prezentarea regulilor DIEPPY, că printre informațiile obligatorii se află prețul și denumirea produsului, iar pentru alimente trebuie indicat dacă produsul este congelat.

În meniu, turiștii pot întâlni termenul grecesc „κατεψυγμένο” pentru un produs congelat. În ghidurile destinate vizitatorilor apare și abrevierea „kat.”, provenită de la katepsigmenos.