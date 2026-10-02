Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, consultările vor avea loc luni, după următorul program:

* ora 14:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

* ora 14:30 - Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR);

* ora 15:00 - Partidul Naţional Liberal (PNL);

* ora 15:30 - Uniunea Salvaţi România (USR);

* ora 16:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

* ora 16:30 - Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale;

* ora 17:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);

* ora 17:30 - Partidul Oamenilor Tineri (POT);

* ora 18:00 - Grupul parlamentar Uniţi pentru România;

* ora 18:30 - Grupul parlamentar PACE - Întâi România;

* ora 19:00 - Parlamentarii neafiliaţi.

De ce sunt reluate consultările de la Cotroceni

Noile consultări de la Cotroceni au loc în contextul în care săptămâna trecută liberalul Siegfried Mureşan, al treilea premier desemnat în ultimele cinci luni, nu a trecut de votul de învestitură al Parlamentului, scrie Agerpres.

Pe 5 mai, după nici un an de la învestitură, Cabinetul condus de premierul Ilie Bolojan, susţinut de PSD, PNL, USR, UDMR şi Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, a fost demis printr-o moţiune de cenzură. Anterior, social-democraţii părăsiseră coaliţia de guvernare, ei fiind iniţiatorii moţiunii de cenzură care a trecut de plenul reunit al Parlamentului cu voturile AUR.

În această perioadă au avut loc mai multe încercări de a fi format un nou Guvern.

La un an de la câştigarea mandatului de preşedinte (turul al doilea al alegerilor prezidenţiale - 18 mai 2025), Nicuşor Dan a fost nevoit pe 18 mai 2026 să se consulte din nou cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui prim-ministru.

Câteva zile mai târziu, pe 4 iunie, şeful statului l-a desemnat pe europarlamentarul Eugen Tomac candidat la funcţia de prim-ministru.

Însă, pe 14 iunie, la zece zile de la desemnare, Eugen Tomac şi-a depus mandatul, fiind în imposibilitatea de a forma o majoritate guvernamentală.

Tot în acea zi, l-a desemnat candidat la funcţia de prim-ministru pe liberalul Adrian Veştea. Acesta s-a prezentat în faţa Parlamentului, pe 22 iunie, pentru votul de învestitură, însă a fost respins de Legislativ, cu 189 de voturi "pentru" şi 23 de voturi "împotrivă", din totalul celor 212 voturi valabil exprimate.

A doua zi, şeful statului a convocat o nouă rundă de consultări oficiale cu partidele politice parlamentare, însă nu a fost desemnat niciun candidat de premier, varianta conturată, după cum afirma preşedintele Nicuşor Dan, fiind a unui guvern minoritar.

Siegfried Mureşan, al treilea premier desemnat

O nouă rundă de consultări a avut loc abia la mijlocul lunii septembrie. Şeful statului i-a convocat pe 17 septembrie pe reprezentanţii partidelor politice parlamentare, încercând o nouă deblocare a situaţiei politice. În acea zi l-a desemnat prim-ministru pe liberalul Siegfried Mureşan, care a dus procedura constituţională până la capăt, însă programul de guvernare pe care l-a propus şi lista de miniştri au fost respinse tot prin vot de Parlament pe data de 30 septembrie.

Aflat în acea zi într-o vizită oficială în Cehia, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că va convoca o nouă rundă de consultări pentru deblocarea situaţiei, precizând că un lucru este cert - la finalul acestei runde va desemna un nou candidat de prim-ministru, eliminând varianta anticipatelor, posibilă în prezent din punct de vedere constituţional.

Ce prevede Constituţia privind desemnarea premierului

Conform articolului 85 din Constituţie, preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.

Articolul 103 din Legea fundamentală prevede că:

"(1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

(2) Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.

(3) Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor".