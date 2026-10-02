Anchetatorii au transmis că tânăra are mai mulți copii și că i-ar fi folosit pentru cerșetorie încă din vara anului trecut.

Mai mult, unul dintre copii, în vârstă de 9 ani, ar fi fost transportat în orașul Baia Mare, dar și în județul Sălaj, unde a fost obligat să ceară bani de la oameni.

Toți banii erau colectați de tânăra mamă la sfârșitul zilei. Pentru a strânge sume mai mari, femeia s-ar fi folosit și de un bebeluș.

Joi, aceasta a fost arestată preventiv pentru trafic de minori, exploatarea cerșetoriei, rele tratamente aplicate minorului și folosirea unui minor în scop de cerșetorie.

În acest caz s-au sesizat și cei de la Protecția Copilului, care au început o anchetă. Deocamdată, copiii au rămas în grija tatălui.