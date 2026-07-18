Povestea satului din Sicilia pe care filmul „Nașul” l-a schimbat pentru totdeauna

Dacă ești fan al peliculei și plănuiești o călătorie în Sicilia, insula spectaculoasă, veche și încărcată de istorie, vei recunoaște cu ușurință peisajele care au devenit emblematice datorită filmului. I

Unde s-a filmat Nașul

Orașul sicilian Savoca este considerat de mulți „localitatea cu șapte chipuri”, datorită structurii sale urbane aparte. Denumirea i-a fost atribuită de scriitorul Leonardo Sciascia într-un articol publicat în 1962 în ziarul „Il Giorno”. În opinia sa, de fiecare dată când îți schimbi privirea, peisajul din Savoca oferă o imagine diferită.

Alături de satul învecinat Forza d'Agrò, Savoca este cunoscută pentru faptul că a fost una dintre principalele locații de filmare ale peliculei „Nașul”, unul dintre cele mai celebre filme din istoria cinematografiei.

Chiar și astăzi, localitatea păstrează atmosfera acelor vremuri. Aici ai impresia că timpul s-a oprit în loc și că ai fost transportat în urmă cu aproximativ 50 de ani, într-o perioadă în care mașinile circulau rar, iar viața se desfășura într-un ritm liniștit.

Considerată unul dintre cele mai frumoase sate din Italia, Savoca se află pe coasta ionicǎ a Siciliei, la câțiva kilometri de Messina, fiind înconjurată de podgorii, livezi de citrice și plantații de măslini. Localitatea impresionează prin bisericile sale vechi și numeroasele obiective istorice și culturale.

Satul sicilian Savoca

Savoca a fost fondată în anul 1134 de contele Roger al II-lea (Ruggero) și era alcătuită inițial dintr-o fortăreață protejată de ziduri și două porți de acces. Totuși, se crede că înainte de anul 1000 teritoriul era locuit de o comunitate de origine incertă, numită „Pentefur”, de la care provine și numele districtului unde se află astăzi cetatea.

De-a lungul istoriei, satul s-a aflat sub influența romanilor, bizantinilor, normanzilor și arabilor. A fost atacat în repetate rânduri de pirații sarazini și a trecut prin numeroase conflicte pentru putere, însă ulterior a devenit un important centru pentru aristocrația și burghezia din Messina. Mărturie stau numeroasele palate elegante, care s-au păstrat foarte bine până în prezent.

Numele Savoca provine, cel mai probabil, de la arborele soc („savucu” în dialectul sicilian), o plantă răspândită în zonă și reprezentată inclusiv pe stema localității.

Ce poți vizita în Savoca, satul din „Nașul”

Cei care ajung în acest sat medieval descoperă o atmosferă autentică, păstrată aproape neschimbată, cu străduțe înguste și clădiri istorice.

În piața principală se află Palatul Trimarchi, construit în 1773, devenit celebru deoarece aici au fost filmate mai multe scene din „Nașul”. La parter funcționează și astăzi celebrul Bar Vitelli, unul dintre cele mai cunoscute locuri de filmare ale peliculei. Barul, menționat și în romanul lui Mario Puzo, păstrează obiecte tradiționale, fotografii din timpul filmărilor și imagini cu actorii.

Un alt loc emblematic este Biserica San Nicolò, unde a fost filmată nunta dintre Michael Corleone și Apollonia.

Merită vizitată și Biserica San Michele, ridicată în jurul anului 1250. Fațada sa este decorată cu două portaluri în stil gotic-sicilian, realizate din gresie, iar în interior se află fresce și opere de artă valoroase. În Evul Mediu și în perioada următoare, potrivit unei tradiții documentate, cei care doreau să se convertească la catolicism trebuiau să urce în genunchi cele șapte trepte ale bisericii înainte de a primi botezul, scrie discovermessina.

Un alt obiectiv important este Biserica Santa Maria, principala biserică a localității, construită în anul 1130 și inclusă pe lista monumentelor naționale ale Italiei.

În Savoca se află și Mănăstirea Capucinilor, fondată în 1574. În trecut, aceasta era unul dintre principalele locuri unde tinerii aristocrați primeau educație. Cripta mănăstirii adăpostește corpurile mumificate a 367 de persoane care au aparținut nobilimii siciliene.

Tot aici pot fi văzute și ruinele unei vechi sinagogi, folosite odinioară de comunitatea evreiască din Savoca și din satele învecinate.