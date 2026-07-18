Povestea satului din Sicilia pe care filmul „Nașul” l-a schimbat pentru totdeauna

Dacă ești fan al peliculei și plănuiești o călătorie în Sicilia, insula spectaculoasă, veche și încărcată de istorie, vei recunoaște cu ușurință peisajele care au devenit emblematice datorită filmului. I
Unde s-a filmat Nașul
Orașul sicilian Savoca este considerat de mulți „localitatea cu șapte chipuri”, datorită structurii sale urbane aparte. Denumirea i-a fost atribuită de scriitorul Leonardo Sciascia într-un articol publicat în 1962 în ziarul „Il Giorno”. În opinia sa, de fiecare dată când îți schimbi privirea, peisajul din Savoca oferă o imagine diferită.
Alături de satul învecinat Forza d'Agrò, Savoca este cunoscută pentru faptul că a fost una dintre principalele locații de filmare ale peliculei „Nașul”, unul dintre cele mai celebre filme din istoria cinematografiei.
Chiar și astăzi, localitatea păstrează atmosfera acelor vremuri. Aici ai impresia că timpul s-a oprit în loc și că ai fost transportat în urmă cu aproximativ 50 de ani, într-o perioadă în care mașinile circulau rar, iar viața se desfășura într-un ritm liniștit.
Considerată unul dintre cele mai frumoase sate din Italia, Savoca se află pe coasta ionicǎ a Siciliei, la câțiva kilometri de Messina, fiind înconjurată de podgorii, livezi de citrice și plantații de măslini. Localitatea impresionează prin bisericile sale vechi și numeroasele obiective istorice și culturale.
Satul sicilian Savoca
Savoca a fost fondată în anul 1134 de contele Roger al II-lea (Ruggero) și era alcătuită inițial dintr-o fortăreață protejată de ziduri și două porți de acces. Totuși, se crede că înainte de anul 1000 teritoriul era locuit de o comunitate de origine incertă, numită „Pentefur”, de la care provine și numele districtului unde se află astăzi cetatea.
De-a lungul istoriei, satul s-a aflat sub influența romanilor, bizantinilor, normanzilor și arabilor. A fost atacat în repetate rânduri de pirații sarazini și a trecut prin numeroase conflicte pentru putere, însă ulterior a devenit un important centru pentru aristocrația și burghezia din Messina. Mărturie stau numeroasele palate elegante, care s-au păstrat foarte bine până în prezent.
Numele Savoca provine, cel mai probabil, de la arborele soc („savucu” în dialectul sicilian), o plantă răspândită în zonă și reprezentată inclusiv pe stema localității.
Ce poți vizita în Savoca, satul din „Nașul”
Cei care ajung în acest sat medieval descoperă o atmosferă autentică, păstrată aproape neschimbată, cu străduțe înguste și clădiri istorice.
În piața principală se află Palatul Trimarchi, construit în 1773, devenit celebru deoarece aici au fost filmate mai multe scene din „Nașul”. La parter funcționează și astăzi celebrul Bar Vitelli, unul dintre cele mai cunoscute locuri de filmare ale peliculei. Barul, menționat și în romanul lui Mario Puzo, păstrează obiecte tradiționale, fotografii din timpul filmărilor și imagini cu actorii.
Un alt loc emblematic este Biserica San Nicolò, unde a fost filmată nunta dintre Michael Corleone și Apollonia.
Merită vizitată și Biserica San Michele, ridicată în jurul anului 1250. Fațada sa este decorată cu două portaluri în stil gotic-sicilian, realizate din gresie, iar în interior se află fresce și opere de artă valoroase. În Evul Mediu și în perioada următoare, potrivit unei tradiții documentate, cei care doreau să se convertească la catolicism trebuiau să urce în genunchi cele șapte trepte ale bisericii înainte de a primi botezul, scrie discovermessina.
Un alt obiectiv important este Biserica Santa Maria, principala biserică a localității, construită în anul 1130 și inclusă pe lista monumentelor naționale ale Italiei.
În Savoca se află și Mănăstirea Capucinilor, fondată în 1574. În trecut, aceasta era unul dintre principalele locuri unde tinerii aristocrați primeau educație. Cripta mănăstirii adăpostește corpurile mumificate a 367 de persoane care au aparținut nobilimii siciliene.
Tot aici pot fi văzute și ruinele unei vechi sinagogi, folosite odinioară de comunitatea evreiască din Savoca și din satele învecinate.
Forza d'Agrò, satul vecin care a apărut și el în „Nașul”
La mică distanță de Savoca se află Forza d'Agrò, un sat medieval situat între Messina și Catania, în apropiere de Taormina, la aproximativ 420 de metri deasupra nivelului mării, cu vedere spre Marea Ionică.
Localitatea are o istorie bogată, fiind invadată de numeroase popoare de-a lungul secolelor. Denumirea provine de la vechiul castel „Fortilicium d'Agrò”, construit într-o poziție strategică de contele Roger. Din fortăreață se mai păstrează și astăzi ruine impresionante.
Forza d'Agrò este renumit și pentru tradițiile sale religioase. Cea mai importantă sărbătoare este Festivalul Sfintei Treimi, organizat în primele duminici din luna iunie. Evenimentul are la bază o icoană păstrată în biserica locală și reprezintă o întâlnire tradițională între locuitorii din Forza d'Agrò și cei din satul Gallodoro, găzduită alternativ de cele două localități.
La fel ca Savoca, și Forza d'Agrò a fost ales de regizorul Francis Ford Coppola ca decor pentru mai multe scene din toate filmele seriei „Nașul”. În 1971, centrul istoric al satului a devenit unul dintre principalele locuri de filmare pentru saga familiei Corleone.
Astăzi, Savoca și Forza d'Agrò atrag anual mii de turiști care vor să descopere locurile unde au fost filmate scene memorabile din „Nașul”, dar și să admire unele dintre cele mai bine conservate sate medievale din Sicilia.
Locațiile reale din spatele unuia dintre cele mai celebre filme din istorie
Lansat în 1972 și regizat de Francis Ford Coppola, filmul „Nașul” („The Godfather”) rămâne una dintre cele mai apreciate producții cinematografice din toate timpurile. Adaptarea celebrului roman scris de Mario Puzo a impresionat nu doar prin poveste și interpretări memorabile, ci și prin decorurile autentice care au contribuit la atmosfera specifică lumii mafiote italiene.
Filmările pentru „Nașul” au avut loc în principal în New York și în Sicilia, două locații esențiale pentru desfășurarea acțiunii. O mare parte dintre scenele care prezintă ascensiunea și influența familiei Corleone au fost realizate în diferite cartiere din New York. Producția a folosit străzi din Little Italy, zone din Bronx, Staten Island și Long Island pentru a recrea atmosfera anilor 1940 și 1950. Casa familiei Corleone, una dintre cele mai cunoscute locații din film, se află în Staten Island și a devenit un adevărat punct de atracție pentru fanii peliculei.
Un alt loc emblematic este Old St. Patrick’s Cathedral din Manhattan, unde a fost filmată celebra scenă a botezului, una dintre cele mai memorabile secvențe din istoria cinematografiei. De asemenea, mai multe restaurante, magazine și străzi din New York au fost transformate pentru a reda fidel perioada în care se desfășoară acțiunea.
Pentru scenele în care Michael Corleone se refugiază în Italia, echipa de producție s-a mutat în Sicilia. Interesant este faptul că orașul Corleone, care a inspirat numele familiei din film, nu a fost folosit ca locație de filmare. În schimb, regizorul a ales localitățile Savoca și Forza d’Agrò, considerate mai potrivite pentru aspectul tradițional pe care îl căuta.
Savoca este locul unde se află celebrul Bar Vitelli, devenit faimos după apariția în film. Aici are loc întâlnirea dintre Michael Corleone și familia viitoarei sale soții, Apollonia. Localul există și astăzi și atrage anual mii de turiști din întreaga lume. În apropiere se găsește și biserica în care au fost filmate scenele nunții celor doi.
Forza d’Agrò a completat decorul sicilian al filmului prin străduțele sale înguste, clădirile istorice și priveliștile spectaculoase asupra Mării Ionice. Aceste peisaje autentice au contribuit la crearea unei imagini romantice și nostalgice a Siciliei rurale.
La mai bine de cinci decenii de la premieră, locațiile în care s-a filmat „Nașul” continuă să fie vizitate de cinefili și turiști. De la străzile aglomerate ale New York-ului până la satele pitorești din Sicilia, fiecare dintre aceste locuri păstrează o parte din magia filmului care a schimbat pentru totdeauna istoria cinematografiei.