Povestea de succes a satului Viscri. Localnicii își permit vacanțe în străinătate

Turismul poate salva satele românești. Există un model de succes - Viscri - unde simplitatea, autenticitatea și modestia au schimbat destinul oamenilor.

Satul - condamnat cândva la uitare și ruină - a devenit celebru datorită prințului Charles și este acum foarte vizitat.

Locuitorii lui au un trai decent, își dau copiii la școala la oraș și își permit, la rândul lor, vacanțe în străinătate.

Primii turiști au început să vină la Viscri în 2000, când se adunau doar câteva zeci. Acum, după 18 ani, numărul lor a crescut la 30.000, anual.

Mariana a lucrat la o pensiune din sat și le gătea turiștilor mâncarea locului: ”Dacă se duc să mănânce la restaurant un cartof sau grătar sau ceva acasă, asta găsește peste tot. Dar o mâncare gătită, făcută în casă nu găsește peste tot."

Pentru că în Viscri nu exista niciun restaurant, Mariana a decis să deschidă ea unul.

Mariana Purghel, proprietara unui restaurant: "Mi-am luat inima în dinți și am zis: fac la mine acasă ceva. Am avut un șopron pentru lemne, am scos lemnele și am pus mese pentru turiști."

Femeia gătește acum pentru cel puțin 100 de clienți zilnic. Afacerea - un simplu PFA - merge foarte bine, iar curând Mariana va avea și casă de oaspeți.

În 2004, Marcela și soțul ei își creșteau cu greu cei trei copii. Venirea turiștilor în sat le-a schimbat însă destinul. Soțul a început să-i plimbe cu căruța prin sat, iar Marcela le-a tricotat ciorapi din lână.

Marcela Zsiga, localnică: "Ne-am făcut o casă nouă, am luat la copii mașină, tractor, tot ce trebuie într-o gospodărie."

Toți cei trei băieți ai Marcelei au făcut liceul la oraș, dar s-au întors în sat. Nora Marcelei vorbește fluent engleza și face meditații cu copiii din sat.

E plătită în șosete și papuci de lână, pe care îi transformă apoi în bani, tot de la turiști.

Andrada Panait, nora Marcelei: "Îi ajut să învețe, să scrie, să citească, să își facă temele singuri..."

Viscri a devenit celebru după ce Prințul Charles a poposit aici și, fascinat de simplitatea locului, a decis să-i ajute pe oameni. Printr-o fundație a contribuit la restaurarea caselor și amenajarea canalizării.

Pentru familia Gherghiceanu, aceasta este cea mai importantă fotografie de familie. Prințul a fost încântat de dulceața făcută de tanti Gherda. Între timp, dulcețurile au ajuns până la Londra, unde se vând, ambalate într-un cadou unicat, cu 365 de euro borcanul.

Vara, tanti Gherda produce cel puțin 800 de borcane pentru turiști.

Gerda Gherghiceanu, localnică: "Ne-am schimbat mașina, pentru că s-a învechit mașina, mai plecăm o dată sau de două ori în Germania la neamuri, mai mergem în Ungaria."

În mai toate casele, localnicii găzduiesc turiști. Mulți străini cumpără proprietăți la Viscri tocmai pentru potențialul uriaș pe care îl are zona.

În urmă cu 18 ani, casele se vindeau cu cel mult 4000 euro. Acum, cea mai ieftină costă 35.000 de euro.

