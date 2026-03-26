Reducerile de personal vizează mai multe departamente ale companiei, inclusiv Facebook, operaţiunile globale, recrutarea, vânzările şi divizia de realitate virtuală Reality Labs, potrivit unei surse familiarizate cu planurile companiei.

O parte dintre angajaţii afectaţi ar putea primi oferte pentru alte posturi în interiorul companiei, însă în unele cazuri acestea ar putea implica relocarea.

„Echipele din cadrul Meta se reorganizează periodic pentru a se asigura că sunt în cea mai bună poziţie pentru a-şi atinge obiectivele. Acolo unde este posibil, încercăm să găsim alte oportunităţi pentru angajaţii ale căror poziţii sunt afectate”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Concedierile vin în contextul în care Meta îşi redirecţionează investiţiile către inteligenţa artificială, domeniu în care încearcă să recupereze teren în faţa unor rivali precum OpenAI, Anthropic şi Google.

1.000 de angajați au fost deja dați afară

În ianuarie, compania a concediat deja peste 1.000 de angajaţi din divizia Reality Labs şi a închis mai multe studiouri care dezvoltau jocuri pentru realitatea virtuală. Reducerile au afectat aproximativ 10% din personalul acestei divizii, care produce căştile VR Quest şi reţeaua socială virtuală Horizon Worlds.

Acţiunile Meta au crescut cu aproape 3% la începutul lunii martie, după ce Reuters a relatat că firma ar putea reduce cu peste 20% numărul total de angajaţi. La acel moment, compania a declarat că informaţiile sunt speculative.

În paralel, Meta continuă să angajeze specialişti în inteligenţă artificială generativă şi agenţi AI, domeniu care a devenit noua prioritate strategică a companiei.

Cel mai recent proiect implică un acord de licenţiere cu startup-ul Dreamer, ai cărui angajaţi vor intra în cadrul Meta Superintelligence Labs. Ca parte a acordului, cofondatorul Dreamer, Hugo Barra, se va întoarce la Meta, unde a condus anterior eforturile companiei în domeniul realităţii virtuale între 2017 şi 2021.

Compania nu a comentat termenii acordului.

Meta a anunţat marţi, într-un document depus la autorităţile de reglementare, că mai mulţi directori de top, printre care directorul financiar Susan Li, directorul tehnologic Andrew Bosworth, directorul de produs Christopher Cox şi directorul operaţional Javier Olivan, vor primi noi pachete de opţiuni pe acţiuni.

Programul este conceput pentru a menţine în companie conducerea de top, în timp ce Meta continuă să investească masiv în inteligenţă artificială.

„Este un pariu major. Aceste pachete de remuneraţie vor avea valoare doar dacă Meta va avea un succes major în viitor, în beneficiul tuturor acţionarilor”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.