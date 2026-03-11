A fost amenajat în anul 1936 și se întinde pe o suprafață de aproximativ 3,3 hectare. Est un colț verde perfect pentru plimbări și relaxare. Iată ce trebuie să știi despre acest spațiu verde din inima Capitalei.

Despre Parcul Bordei

Parcul Bordei este ca o prelungire a celebrului Parc Herăstrău din București, iar mulți nici măcar nu știu că sunt parcuri diferite.

De-a lungul timpului, Parcul Bordei a trecut prin mai multe schimbări importante: în 1980 accesul publicului a fost interzis, zona fiind declarată perimetru de protecție datorită apropierii de reședința lui Nicolae Ceaușescu, iar în 2003 terenul a intrat în proprietate privată în urma unui schimb de terenuri realizat de omul de afaceri Costică Constanda.

Astăzi, parcul este o oază de verdeață și liniște între lacurile Floreasca și Herăstrău, unde oamenii se pot plimba și relaxa.

Istoric

Parcul Bordei din București își are originile în secolul al XIX-lea, când terenul făcea parte din domeniul regal și era folosit ca zonă de vânătoare destinată nobilimii. Faptul că este amplasat în zona lacurilor din nordul orașului a dus la dezvoltarea zonei ca spațiu de agrement încă din perioada modernizării Bucureștiului.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, terenul a fost transformat treptat într-un spațiu accesibil publicului odată ce orașul s-a extins și au apărut unor noi zone de promenadă. Parcul a devenit astfel un loc frecventat pentru plimbări și activități de recreere pentru oamenii de atunci, conform cmpgb.

De-a lungul timpului, parcul a continuat să fie amenajat cu alei, zone verzi și spații de relaxare.

Vegetația variată, formată din arbori maturi, arbuști și plante ornamentale, a transformat zona într-un spațiu verde important al orașului.

Parcul Bordei și familia Constanda

În anul 2022, situația juridică legată de Parcul Bordei și litigiul dintre Primăria Municipiului București și familia Constanda intrase într-o nouă etapă, odată cu semnarea unui acord de eșalonare a datoriei stabilite prin hotărâri judecătorești definitive.

Primarul general Nicușor Dan anunța la acea vreme că municipalitatea și familia Constanda au convenit plata sumei de aproximativ 125 de milioane de euro în rate, pe o perioadă de 50 de luni, măsură care a permis deblocarea conturilor Primăriei și continuarea activităților administrative și de investiții.

Litigiul avea la bază un conflict mai vechi privind schimburile de terenuri realizate între municipalitate și omul de afaceri Costică Constanda. În urmă cu aproape douzeci de ani, acesta a obținut în instanță drepturi asupra unor terenuri din zona Satului Francez, iar ulterior a primit, la schimb, o suprafață de aproximativ 3 hectare din Parcul Bordei.

Când a vrut să dezvolte un proiect imobiliar pe acest teren, lucrurile au început să fie complicate din punct de vedere juridic și administrativ, motiv pentru care s-a ajuns la procese îndelungate și totul s-a încheiat cu acordarea unor despăgubiri importante.

Pe parcursul anilor, negocierile dintre părți au continuat, iar hotărârile instanțelor au stabilit obligații financiare pentru Primărie, care au culminat cu acordul de eșalonare semnat în 2022.

Conform defapt.ro, Primăria București plătește lunar despăgubiri și dobânzi de aproape trei milioane de euro afaceristului Costică Constanda pentru Parcul Bordei.

Din suma de 126.277.929 de euro pe care Primăria s-a angajat să o plătească în rate omului de afaceri, 50,5 milioane de euro reprezintă doar dobânzi.

„Municipiul București a încheiat Acordul nr. 1373 cu soții Constanda la data de 10 martie 2020. Acordul a prevăzut plata sumei de 17.757.210 Euro aferente deciziei nr. 1146/21.06.2007 în mai multe tranșe până la 12 iunie 2020. Plata a fost efectuată în 4 tranșe”, explică Primăria la solicitarea sursei menționate. Pe atunci, instituția era condusă de Gabriela Firea.

În toamna anului 2020, Nicușor Dan, actualul președinte al României, a câștigat alegerile pentru Primăria București.

În primăvara anului 2022, soții Constanda au blocat conturile Primăriei pentru a își recupera banii și au cerut și plata dobânzii pentru suma de aproape 75,8 milioane de euro.

Primarul Capitalei a ajuns la un acord cu soții Constanda: plata a 50 de tranșe lunare consecutive. Până în iulie 2025, s-au plătit 117 milioane de euro. Primăria Capitalei mai avea de plată, în iulie 2025, suma de 27,2 milioane de euro în 15 rate, ceea ce înseamnă că în momentul de față mai sunt de plătit opt rate.

La început acestui an, Ciprian Ciucu, actual primar al Bucureștiului, a declarat că „Primăria nu are bani nici să treacă strada”.

Edilul a explicat că bugetul de 317 milioane este împărțit deja și din acesta, 18 milioane se duc pe eșalonările din litigii (unde intră și cazul Constanda).

El a explicat că va face ceea ce trebuie făcut, „nu ceea ce este populist”, motiv pentru care vor urma reforme, restructurări, comasări și tăieri de cheltuieli.