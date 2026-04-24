Hegseth spune că America nu se grăbește să obțină un acord și că „mingea este în terenul Iranului”. Următoarea etapă a negocierilor de pace directe rămâne incertă, însă surse pakistaneze și presa de stat iraniană transmit că ministrul de externe al Iranului este așteptat în Islamabad, vineri seară.

Blocada americană asupra Strâmtorii Ormuz se extinde și devine globală și va dura atât timp cât este necesar, a declarat șeful Pentagonului.

Pete Hegseth, secretarul Departamentului de Război: „Iranul nu va obține niciodată o bombă nucleară. Alegerea le aparține, dar, odată cu această blocadă, timpul nu este de partea lor. Nicio navă nu navighează din Strâmtoarea Ormuz către orice parte a lumii fără permisiunea Marinei Statelor Unite. Pentru regimul de la Teheran, blocada se strânge cu fiecare oră. Noi avem controlul: nimic nu intră, nimic nu iese.”

Gen. Dan Caine, șeful Statului Major Interarme: „Până în această dimineață, 34 de nave au întâlnit blocada americană și au luat decizia înțeleaptă de a face cale întoarsă. O singură navă nu a făcut acest lucru, iar acea navă a fost Touska (confiscată).”

Donald Trump, președintele SUA: „Este uimitor ce am realizat. Dar nu vreau să mă grăbesc. Știți, pentru că fiecare relatare spune: „Vai, Trump este sub presiunea timpului”. Nu, nu sunt. Nu. Știți cine este sub presiunea timpului? Ei (iranienii).”

În același timp, spune președintele american, „timpul se scurge pentru Iran”.

Reporter: „Dacă aveți nevoie de mai mult timp, înseamnă că americanii ar trebui să se aștepte să plătească mai mult pentru benzină în viitorul apropiat?”

Donald Trump, președintele SUA: „Pentru o perioadă scurtă. Dar știți ce primesc, în schimb, pentru asta? Iranul fără o armă nucleară, care ar încerca să arunce în aer unul dintre orașele noastre sau să arunce în aer întregul Orient Mijlociu. Vreți să vedeți ce ar însemna cu adevărat un șoc?”

Esmail Baghaei, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe iranian: „Afirmațiile pe care le auziți, că Iranul este dezbinat sau că Iranul nu poate lua o decizie, sunt un fel de proiecție.”

Liderii Iranului – președintele țării, președintele parlamentului iranian și negociator-șef, ministrul de externe, dar și comandantul Gărzilor Revoluționare – au insistat că există o unitate de neclintit, după ce Trump a spus despre conducerea de la Teheran că este măcinată de lupte interne între duri și moderați.

Donald Trump, președintele SUA: „Nu știm cine sunt liderii din Iran. Au conducători, dar se ceartă între ei ca pisicile și câinii. Am discutat cu ei, dar nici măcar nu știu cine conduce țara. E un haos.”

Reporter: „Domnule, ați folosi o armă nucleară împotriva Iranului? Ați postat pe Truth Social acum câteva săptămâni.”

Donald Trump, președintele SUA: „Nu. Nu. Nu avem nevoie de asta. De ce aș avea nevoie? De ce s-ar pune o întrebare atât de stupidă? De ce aș folosi o armă nucleară când i-am distrus complet, într-un mod foarte convențional, fără arme nucleare? Nu, nu aș folosi-o. O armă nucleară nu ar trebui să fie niciodată permisă să fie folosită de nimeni.”

În privința negocierilor pentru viitorul program nuclear al Iranului, șefa diplomației europene a avertizat asupra riscurilor.

Kaja Kallas, înalt reprezentant UE pentru politică externă: „Dacă discuțiile sunt doar despre (chestiunea) nucleară și nu sunt experți în domeniul nuclear la masă, atunci vom ajunge la un acord care va fi mai slab decât a fost „Planul de acțiune cuprinzător comun”.

Șefa diplomației europene se referă la acordul nuclear semnat de Iran în 2015, când Obama era președinte, pe care Donald Trump l-a denunțat în 2018.

Pe de altă parte, președintele Trump – flancat de secretarul de stat Rubio și vicepreședintele JD Vance – a anunțat extinderea cu trei săptămâni a armistițiului dintre Israel și Liban.

Donald Trump, președintele SUA: „Aceasta este o întâlnire, îndrăznesc să spun, istorică. Aceste două țări se supără una pe cealaltă de mulți ani și, până acum, nu s-a întâmplat mare lucru, deși se plac una pe alta, după cum am aflat astăzi. Libanul și Israelul se plac.”

Numai că, la doar câteva ore, Israelul și Hezbollah s-au atacat reciproc și s-au acuzat unii pe alții de încălcarea focului.

În acordul semnat la Washington, Israelul își păstrează „dreptul de a lua toate măsurile necesare de apărare, în orice moment, împotriva atacurilor planificate, iminente sau aflate în desfășurare”. Iar Libanul trebuie să ia „măsuri semnificative” pentru a preveni ca Hezbollah și celelalte „grupări armate rebele” să desfășoare atacuri împotriva țintelor israeliene.