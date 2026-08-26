Au existat speculaţii cu privire la motivul pentru care John Ratcliffe s-a deplasat marţi la Moscova, sosind la bordul unui avion militar şi plecând câteva ore mai târziu. Ultima întâlnire comparabilă a avut loc în lunile care au precedat invazia pe scară largă a Ucrainei, scrie news.ro, care citează BBC.

Preşedintele SUA nu a dezvăluit ce s-a discutat în cadrul acestor reuniuni neconvenţionale, dar a descris întâlnirea ca fiind „semi-rutină”, adăugând că Washingtonul „ar dori să vadă încheierea războiului din Ucraina”.

Miercuri dimineaţă, Trump a vorbit cu prezentatorul conservator de talk-show Glenn Beck, care l-a întrebat despre „speculaţiile nebuneşti” care înconjoară vizita. În acest context, Trump a calificat vizita drept „semi-rutină”. El a spus că nu-i place „să dezamăgească oamenii”, dar că niciunul dintre zvonurile care înconjoară vizita nu este adevărat.

Kremlinul confirmă contactele cu serviciile de informaţii

Kremlinul a declarat că Ratcliffe nu s-a întâlnit cu liderul rus Vladimir Putin.

„Au existat contacte cu serviciile de informaţii”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Nu au avut loc întâlniri cu preşedintele Rusiei. Asta este tot ce pot spune pe această temă. Desigur, preşedintele Putin este informat imediat despre tot”, a adăugat el.

Peskov a făcut aceste declaraţii ca răspuns la o întrebare adresată în cadrul conferinţei sale de presă zilnice de către un reporter al ziarului rus „Rossiiskaia Gazeta”, care a întrebat dacă Vladimir Putin a fost informat cu privire la întâlnirile şefului CIA şi „la ce nivel” au avut loc acestea.

Purtătorul de cuvânt al lui Putin a fost întrebat, de asemenea, de redactorul BBC pentru Rusia, Steve Rosenberg, care a fost subiectul discuţiilor cu CIA.

„Nu am nimic de adăugat la ceea ce am spus deja pe această temă”, a răspuns Peskov.

Moscova: Este prea devreme pentru a vorbi despre efecte

Este prea devreme pentru a spune ce impact ar avea această întâlnire asupra restabilirii relaţiilor bilaterale dintre SUA şi Rusia, a afirmat el, declarând reporterilor:

„Este prematur să spunem în ce măsură acest lucru va influenţa procesul general de redresare a relaţiilor noastre bilaterale din criza profundă în care se află în prezent”.

Însă contactele dintre agenţiile de informaţii sunt „un fenomen pozitiv, un proces pozitiv”, a adăugat Peskov, precizând că acestea continuă adesea „chiar şi în momentele cele mai dificile” ale relaţiilor dintre cele două ţări.

Înaintea călătoriei, SUA au informat Ucraina că o delegaţie de rang înalt urma să se deplaseze la Moscova şi au solicitat Kievului să suspende atacurile până la plecarea acesteia, a declarat un înalt oficial ucrainean pentru CBS.

Nu a existat niciun comentariu oficial cu privire la vizita lui Ratcliffe din partea CIA, a Casei Albe sau a Pentagonului.

Ce cred analiştii despre vizita şefului CIA

Călătoria a fost probabil întreprinsă pentru a adresa Moscovei un avertisment fără menajamente, prin care să-i fie cerut să înceteze campania sa de război neconvenţional împotriva ţărilor NATO, au declarat analiştii pentru BBC. Experţii în Rusia au afirmat că nu este clar dacă Moscova va ţine seama de un astfel de avertisment.

A fost prima vizită cunoscută a lui Ratcliffe în Rusia de la începutul celui de-al doilea mandat al preşedintelui Trump. Washingtonul şi Moscova au menţinut o comunicare directă pe teme de informaţii şi securitate, în ciuda relaţiilor tensionate generate de războiul Rusiei cu Ucraina.

Ultima vizită a şefului CIA la Moscova, înaintea invaziei

Ultima vizită a unui director al CIA la Moscova a avut loc în noiembrie 2021, când William Burns a avertizat Rusia să nu trimită trupe în Ucraina. Câteva săptămâni mai târziu, Kremlinul a declanşat războiul pe scară largă împotriva Ucrainei.

De atunci, SUA au avut relaţii tensionate cu Rusia, care a fost izolată pe scena mondială şi s-a confruntat cu sancţiuni economice internaţionale.

Vizita lui Ratcliffe a avut loc pe fondul intensificării agresiunilor ruseşti împotriva aliaţilor NATO în ultimul an, inclusiv zboruri cu drone sau avioane militare deasupra Poloniei, României şi Letoniei.

Trump s-a întâlnit cu preşedintele rus Vladimir Putin la un summit din Alaska anul trecut, dar întâlnirea nu a dus la nicio realizare semnificativă. Discuţiile de pace ulterioare, conduse de SUA, dintre Rusia şi Ucraina par să fi intrat în impas.

John Foreman, care a ocupat funcţia de ataşat militar britanic la Moscova între 2019 şi 2022, a declarat în cadrul emisiunii „PM” de la Radio 4 BBC: „De obicei, americanii nu trimit un oficial de un asemenea rang la Moscova fără anunţ prealabil şi în termen scurt decât dacă se întâmplă ceva”.