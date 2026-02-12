Un echilibru greu de găsit la noi, spun cei care se uită fără să clipească la alte țări. Anul trecut, de pildă, au vizitat Grecia în jur de 1 milion și jumătate de conaționali.

Grecii se laudă, între altele, cu peste 13.000 de kilometri de coastă și mii de plaje pentru toate gusturile, de la golfuri mici, ascunse între stânci, până la întinderi largi de nisip fin.

Lili Evangelia Grammatika, Ambasadorul Republicii Elene la București: ”Avem multe de oferit pe lângă vacanțele la mare, avem și turism religios, monumente istorice. Lucrăm ca să îmbunătățim conectivitatea dintre țările noastre și infrastructura pentru ca vizitele, călătoriile, să fie în condiții mai bune”.

Deși autoritățile elene spun că prețurile din stațiuni vor fi asemănătoare cu cele de anul trecut, tarifele prezentate de agenții la târgul de profil sunt ceva mai mari.

”Maria Borda, reprezentanta unei agenții de turism: Între 2.000 și 4.000 de euro, în funcție de categoria de hotel aleasă, în funcție de perioada în care doresc să călătorească.

Reporter: În banii ăștia ce intră?

Maria Borda: Avion, zbor direct, charter, 7 nopți de cazare și regim de masă all inclusive”.

Pentru aceleași servicii care exclud, bineînțeles, zborul, aceeași familie ajunge să dea pe litoralul românesc în jur de 8.000 de lei în sezon.

Numărul românilor care au fost în vacanță pe litoralul constănțean, egal cu cel al turiștilor plecați în Grecia

Potrivit celor din industrie, în perioada estivală din 2025, pe litoralul românesc au ajuns în jur de un milion și jumătate de români. În paralel, tot atâția români și-au făcut anul trecut vacanța și în Grecia. De altfel, interesul pentru această țară a crescut constant, așadar, am ajuns anul trecut la cel mai mare număr de vizitatori de până acum.

”Reporter: La noi pe litoral când ați fost ultima dată?

Turist: Aaaah, n-am mai fost din 2002.

Reporter: Nu vă tentează să vedeți ce îmbunătățiri s-au mai făcut?

Turist: Ar trebui să îl mai vizităm, că e al nostru, dar ultima oară am rămas cu un gust amar. Și n-am mai încercat”.

I-am întrebat pe cei din domeniu ce fac ca să îi recâștige pe dezamăgiți.

”Cristian Bărhălescu, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism Sud-Est: Cu siguranță, pentru a-i atrage ar trebui să avem mai multe activități, mai multe atracții, evenimente care să-i determine pe aceștia să vină pe litoral.

Reporter: Și o să le vedem în acest sezon?

Cristian Bărhălescu: Avem un calendar în Constanța, Mamaia”.

Isabela Anton, manager operațional în Eforie: ”Chiar de la 1 mai vom avea foarte multe evenimente la care turiștii se pot simți bine, se pot relaxa, se pot distra. De asemenea, avem servicii de cazare pe care încercăm să le îmbunătățim de la an la an”.

Pentru că s-au schimbat condițiile în care pot fi folosite voucherele de vacanță, numărul turiștilor români a scăzut vara trecută cu 15 la sută. Cel mai mult s-a văzut în Mamaia Nord și în stațiunile din sudul litoralului.