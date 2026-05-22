Inspectorii DSP au descoperit în cele 11 probe prelevate de la pacienţii ajunşi la spital, bactieria salmonella, pe care nuntaşii ar fi luat-o din mâncarea servită de local, o salată marinată.

După nuntă, 14 persoane au ajuns la spitalul de boli infectoase din Iaşi, cu dureri abdomnale, greaţa şi febra. Cinci au rămas internaţi. Alţi 33 de nuntași au avut simptome ușoare.

Acum, proprietarii hotelului au fost amendaţi cu 10.000 de lei pentru neefectuarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție a locurilor de muncă și utilajelor.

Iar doi chelneri au primit fiecare câte 1.600 de lei amendă pentru nerespectarea regulilor de igienă individuală în tot timpul programului de muncă.