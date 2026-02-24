O rezervație naturală din Europa ascunde peisaje spectaculoase. Vizitatorii o descriu drept „magie pură”. GALERIE FOTO

Danes Dyke, cea mai întinsă zonă împădurită de pe promontoriul Flamborough, oferă un traseu care duce direct la țărm. Această zonă, odinioară un habitat marin și de stâncă distinctiv, este acum protejată ca Zonă de Interes Științific Special, iar pădurea a primit statut de Rezervație Naturală în 2002, potrivit Express.
Plimbare prin pădure
Vizitatorii pot începe explorarea din parcarea Pay and Display, cu 80 de locuri, situată pe Flamborough Road și marcată cu indicatoare maro către Danes Dyke. Traseul circular de 3 km este preferat de drumeți, dar există multiple alternative pentru toate nivelurile de experiență. După aproximativ 1 km prin pădure, plaja apare în fața ochilor, oferind panorame spectaculoase peste golf.
În pădure se află un dig preistoric și un șanț, probabil din Epoca Fierului, construit ca structură defensivă care izola promontoriul Flamborough. Zona poartă amprenta vikingilor și, mai târziu, a contrabandiștilor, cu peșteri celebre la apropiata Thornwick Bay.
Plaja Danes Dyke
Accesul la nisip se face printr-un traseu abrupt și pavate, necesitând atenție. Plaja este dominată de stânci albe impunătoare și pietricele fine, creând un golf retras perfect pentru cei care caută liniște și peisaje de poveste.
Vizitatorii descriu locul ca „magie pură”, cu valuri care se sparg și sarea mării în aer, sau ca „plajă curată și pitorească, aproape goală, ideală pentru câini”.
Cel mai apropiat sat, Sewerby, găzduiește pub-uri tradiționale și primitoare.