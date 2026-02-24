O rezervație naturală din Europa ascunde peisaje spectaculoase. Vizitatorii o descriu drept „magie pură”. GALERIE FOTO

Danes Dyke, cea mai întinsă zonă împădurită de pe promontoriul Flamborough, oferă un traseu care duce direct la țărm. Această zonă, odinioară un habitat marin și de stâncă distinctiv, este acum protejată ca Zonă de Interes Științific Special, iar pădurea a primit statut de Rezervație Naturală în 2002, potrivit Express.

Plimbare prin pădure

Vizitatorii pot începe explorarea din parcarea Pay and Display, cu 80 de locuri, situată pe Flamborough Road și marcată cu indicatoare maro către Danes Dyke. Traseul circular de 3 km este preferat de drumeți, dar există multiple alternative pentru toate nivelurile de experiență. După aproximativ 1 km prin pădure, plaja apare în fața ochilor, oferind panorame spectaculoase peste golf.