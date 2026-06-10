O regiune mai puțin cunoscută din Grecia este alternativa accesibilă la Santorini. Resorturi de lux și plaje cu nisip auriu

Pentru turiștii care își doresc să combine farmecul insulelor grecești cu bogăția patrimoniului istoric al țării, fără a pierde timp cu zboruri interne, feriboturi sau aglomerația specifică destinațiilor populare, Riviera Ateniană reprezintă o alternativă tot mai atractivă.

Situată la doar 45 de minute de centrul Atenei, această regiune îmbină armonios moștenirea culturală a Greciei antice cu facilități moderne și plaje spectaculoase cu nisip auriu. În ciuda apropierii de capitală, zona rămâne mult mai puțin aglomerată decât destinații consacrate precum Santorini sau Mykonos.

Riviera Ateniană se întinde de la Portul Pireu până la Capul Sounion, de-a lungul coastei Attica. Considerată de decenii un refugiu al elitelor, regiunea traversează în prezent o perioadă de revitalizare turistică, atrăgând vizitatori în căutarea unei experiențe autentice și relaxante.

„Oferă frumusețea și atmosfera unei insule grecești, dar cu mult mai mult confort și accesibilitate”, a declarat Nikos Tzimas, directorul general al Grand Resort Lagonissi, pentru Travel + Leisure.

Potrivit acestuia, Riviera Ateniană le permite turiștilor să se bucure de mare, plaje, intimitate, gastronomie rafinată și peisaje autentice, fără provocările logistice și aglomerația asociate insulelor populare.

După explorarea principalelor atracții istorice ale Atenei, precum Acropolele și Muzeul Național de Arheologie, Riviera Ateniană oferă cadrul ideal pentru relaxare, completând experiența culturală cu servicii premium și peisaje spectaculoase la malul mării.

Ce poate fi vizitat pe Riviera Ateniană

După descoperirea obiectivelor emblematice din Atena, litoralul Rivierei Ateniene oferă numeroase oportunități pentru relaxare și activități în aer liber.

Grand Beach, una dintre cele mai populare plaje publice din zonă, este apreciată în special de familii datorită facilităților moderne, care includ o piscină amenajată în mare, sporturi nautice și spații dedicate copiilor.

O alternativă mai liniștită este Plaja Vouliagmeni, unde turiștii au la dispoziție șezlonguri confortabile, bar pe plajă și toate facilitățile necesare pentru o zi petrecută la malul mării. Deși accesul este contra cost, experiența este considerată una dintre cele mai bune din regiune.