Programul a fost creat pentru a revitaliza zonele rurale care se confruntă cu un declin demografic constant, pe măsură ce tinerii pleacă spre orașe în căutarea unui loc de muncă, iar vârstnicii rămân în localități.

Programul este disponibil pentru oricine este dispus să se înregistreze ca rezident într-un oraș mic de pe insulă, cu condiția ca acesta să aibă mai puțin de 3.000 de locuitori. Pentru a facilita tranziția, autoritățile locale oferă un ajutor nerambursabil de până la 15.000 de euro pe gospodărie, scrie Express.

Banii sunt destinați acoperirii cheltuielilor legate de achiziția sau renovarea unei locuințe, însă nu pot depăși 50% din valoarea totală a proprietății.

Care sunt condițiile

Participanții trebuie să se mute efectiv în termen de 18 luni de la achiziționarea unei locuințe sau de la finalizarea lucrărilor de renovare, scopul fiind încurajarea stabilirii permanente, nu doar a unei șederi temporare.

Pe lângă ajutorul inițial, programul oferă beneficii suplimentare celor care doresc să se stabilească și să întemeieze o familie.

Cuplurile pot primi plăți lunare de aproximativ 600 de euro pentru primul copil și 400 de euro pentru al doilea copil, până la vârsta de cinci ani. Oficialii au confirmat că programul face parte dintr-o inițiativă mai amplă menită să sprijine comunitățile aflate în dificultate și să reînvie economiile locale.

Comentând despre program, președintele Sardiniei a declarat: „Am creat condițiile ca tinerii să decidă să rămână și să dezvolte structura economică a celor mai fragile teritorii. „Datorită contribuțiilor pentru prima lor locuință, aceasta se consolidează și devine un teren fertil pentru cei care se vor muta aici sau vor decide să întemeieze o familie.”

Un comunicat al autorităților regionale a confirmat că bugetul alocat pentru program este de 45 de milioane de euro, parte a unei strategii pe termen lung menită să inverseze procesul de depopulare din zonele rurale.

Există, însă, o condiție: ajutorul este disponibil exclusiv pentru proprietățile din localitățile mai mici, iar cei care locuiesc deja în orașe similare de pe insulă nu pot aplica.

În ciuda acestei limitări, promisiunea unui sprijin financiar, a unui stil de viață mai relaxat și a soarelui pe tot parcursul anului a captat deja interesul multor expați online, unii declarând că oportunitatea este pur și simplu prea atractivă pentru a fi ratată.