Camogli, bijuteria ascunsă de pe riviera italiană. Turiștii spun că aici este mai frumos decât în Portofino

Este o destinație pentru cei care caută un mix de relaxare, cultură, distracție la mare și gastronomie italiană. Această localitate, inițial maritimă și comercială, a dezvoltat în timp o puternică activitate artizanală, în special în domeniul filării, țesutului și vopsirii textilelor. Iată cum ajungi și ce poți vedea aici.
Unde se află Camogli
Camogli este situat pe coasta Liguriei, o regiune din nord-vestul Italiei, între Toscana și Franța.
Coasta este cunoscută sub numele de Riviera Italiană și include orașe faimoase precum strălucitorul Portofino și pitoreștile (dar aglomeratele) sate Cinque Terre.
Cel mai apropiat oraș mare (și aeroport internațional) este Genova, aflat la 25 de kilometri de coastă.
Cum să ajungi în Camogli
Cu mașina
Pentru a ajunge în Camogli, urmează autostrada A12 și ieși la bariera de taxare Recco; de aici, Camogli se află la puțin peste 3 km.
Urmează drumul până la intersecția pentru Uscio și Recco și, după ce treci podul, virează la dreapta spre Recco. Camogli este la 2 km de aici. Continuă pe SP333, treci primul sens giratoriu și mergi drept înainte; la al doilea sens giratoriu urmează întotdeauna indicatoarele pentru Camogli pe Via San Francesco, care devine Via Romagneno până ajungi la indicatorul pentru primăria Camogli.
Pentru a ajunge la plajă, continuă pe același drum, atenție la zona cu trafic restricționat.
Timp mediu de călătorie între Camogli și principalele localități:
• Camogli – Riomaggiore: 1 h 25 min, 100 km
• Camogli – Manarola: 1 h 30 min, 105 km
• Camogli – Corniglia: 1 h 30 min, 86 km
• Camogli – Vernazza: 1 h 30 min, 86 km
• Camogli – Monterosso: 1 h 10 min, 75 km
• Camogli – Levanto: 1 h, 65 km
• Camogli – Bonassola: 1 h 5 min, 63 km
• Camogli – Framura (Anzo): 55 min, 55 km
• Camogli – Deiva Marina: 45 min, 50 km
• Camogli – Moneglia: 40 min, 40 km
• Camogli – Portofino: 30 min, 14 km
Alte informații:
• Milano – Camogli: 2 h, 163 km, taxă 13 €, combustibil 21 €
• Torino – Camogli: 2 h 20 min, 195 km, taxă 18 €, combustibil 26 €
• Genova – Camogli: 40 min, 25 km, taxă 2 €, combustibil 5 €
• Pisa – Camogli: 1 h 40 min, 145 km, taxă 15 €, combustibil 19 €
Cu trenul
Trenul este foarte convenabil pentru a ajunge în Camogli, pe linia Genova – La Spezia. Gara Camogli-San Fruttuoso este situată foarte aproape de mare, la mai puțin de 200 metri.
Trenul este cea mai ușoară modalitate de a călători către satele Cinque Terre folosind Cinque Terre Card și restul orașelor de pe coasta ligurică.
Timpuri medii de călătorie cu trenul din Camogli către celelalte sate:
• Camogli – La Spezia: 1 h 20 min direct, 1 h 40 min cu schimb în Sestri Levante
• Camogli – Riomaggiore: 1 h 15 min direct, 1 h 40 min cu schimb în Sestri Levante
• Camogli – Manarola: 1 h 35 min cu schimb în Sestri Levante
• Camogli – Corniglia: 1 h 30 min cu schimb în Sestri Levante
• Camogli – Vernazza: 1 h 25 min cu schimb în Sestri Levante
• Camogli – Monterosso: 1 h 5 min direct, 1 h 15 min cu schimb în Sestri Levante
• Camogli – Levanto: 1 h direct, 1 h 10 min cu schimb în Sestri Levante
• Camogli – Bonassola: 50 min direct, 1 h 10 min cu schimb în Sestri Levante
• Camogli – Framura: 45 min direct, 1 h 5 min cu schimb în Sestri Levante
• Camogli – Deiva Marina: 41 min direct, 1 h cu schimb în Sestri Levante
• Camogli – Moneglia: 37 min direct, 45–50 min cu schimb în Sestri Levante
Cu barca
De obicei, între aprilie și octombrie, compania Golfo Paradiso oferă curse din Camogli către Cinque Terre, Punta Chiappa, San Fruttuoso, Portofino și Genova, conform lecinqueterre.
Rutele sunt:
• Camogli – Punta Chiappa – San Fruttuoso
• Recco – Camogli – Punta Chiappa – San Fruttuoso
• Genova – Camogli – San Fruttuoso – Portofino
• Genova – Camogli – Monterosso
Cinque Terre cu barca din Genova și împrejurimi
Cel mai apropiat aeroport de Camogli este Genova, la 25 km (40 min). Sau aeroportul Pisa, la 150 km, la aproximativ o oră și 45 min pe A12 Genova-Livorno.
Pentru cei care vin de mai departe, cel mai bine deservit aeroport este Milano Malpensa, la aproximativ 210 km, adică 2 ore și jumătate de condus.
De ce merită să vizitezi Camogli
Când majoritatea oamenilor se gândesc la Riviera Italiană, se gândesc imediat la Portofino sau la cele cinci sate istorice din Cinque Terre. Sunt orașe minunate, colorate, însă toate sunt extrem de aglomerate.
Dacă vrei un loc mai liniștit, dar la fel de frumos, încearcă Camogli.
Camogli este situat pe o plajă extinsă, stâncoasă, care într-o zi frumoasă este plină de italieni. Poți să te plimbi pe străzi sau să stai pe plajă și să privești valurile care se izbesc de zidul de apă lângă biserica înaltă, a cărei clopotniță se aude în tot orașul. În timpul verii, plajele sunt presărate cu umbrele colorate.
Strada principală din Camogli șerpuiește între ocean și micile magazine și restaurante de-a lungul drumului. După ce treci podul, există un mic bar cu terasă chiar vizavi de o barcă care servește fructe de mare prăjite pe chei.
Secretul este să prinzi o masă la barul L’Ormeggio, să comanzi un Negroni, Spritz sau Negroni Sbagliato
Privește apusul peste Marea Mediterană și gustă calamar proaspăt. Dacă vrei un oraș de coastă frumos și o experiență relaxantă, Camogli este destinația perfectă.
Obiective turistice în Camogli
Marina Camogli
Începe călătoria din marina satului. Un adevărat punct de atracție al localității, portul din Camogli se întinde dincolo de Bazilică și găzduiește mai multe bărci de pescuit și ambarcațiuni care transportă zilnic sute de vizitatori către celelalte orașe din golf.
Mergi până la far, de unde poți admira o priveliște de ansamblu asupra Camogli, să te bucuri de peisaj și să respiri aerul sărat al mării.
Bazilica Santa Maria Assunta
Prima oprire este Bazilica Santa Maria Assunta, fără îndoială unul dintre simbolurile cheie ale întregului sat.
Se află chiar în fața mării, pe așa-numita Isola, un promontoriu care în trecut găzduia centrul original al Camogli și care se detașa de continent, formând un fel de stâncă imensă de sine stătătoare.
Bazilica, construită în secolul XII, a trecut prin numeroase renovări necesare de-a lungul timpului, însă acestea nu i-au afectat frumusețea exterioară, rezultat al combinației perfecte dintre o fațadă neoclasică bine întreținută și aleea de piatră alb-neagră care se deschide în fața sa, scrie discovergenoa.
Una dintre operele artistice din interior este bolta pictată de Barabino și Semino, printre marmură și stucaură aurită, care conferă un farmec remarcabil întregii structuri interioare.
Castelul Dragonului
Situat exact în spatele Bazilicii, pe aceeași stâncă impunătoare, cu vedere la mare și la micuțul port al Camogli, acest castel este tipic medieval, aparținând categoriei fortărețelor construite în jurul secolului XII, adevărate arme de apărare împotriva raidurilor sângeroase ale piraților sarazini din Marea Tireniană.
La fel ca Bazilica, Castelul Dragonului, sau Dragonara, a trecut prin numeroase renovări de-a lungul timpului și, din păcate, abia în secolul al XVI-lea și-a pierdut rolul de protecție a orașului, fiind transformat în închisoare.
Revenind în prezent, în anii ’70 a găzduit Acvariul Tirenian, care ulterior a fost închis în favoarea mult mai renumitului Acvariu din Genova, care atrage anual sute de mii de vizitatori.
Castelul este acum un centru civic-cultural folosit pentru expoziții sau evenimente, mai ales pe timpul verii.
Urcă scările și să fă turul castelului până ajungi la o mică terasă cu vedere la mare. De aici poți admira Camogli de sus.
Centrul istoric Camogli
Stilul liguric tipic nu lipsește: este cel mai evident din modul în care casele sunt alipite, datorită spațiului central oferit de muntele din spatele Camogli.
Paleta de culori a fațadelor este foarte variată, iar înălțimea clădirilor formează un mini-skyline care trasează coasta Camogli și îi conferă caracteristică specifică.
Promenada Garibaldi traversează centrul istoric, unde magazinele, restaurantele și barurile cu terase sau opțiuni de prânz și cu vedere spre plajă dau viață întregului sat, mai ales la apus.
Tigaia uriașă din Camogli
La Largo Luigi Simonetti, la capătul promenadelor din Camogli (la celălalt capăt față de marina), poți admira o tigaie uriașă, unul dintre primele vase maxi folosite la Festivalul Peștelui.
Sagra a început în 1952, când, cu ocazia sărbătorii Sf. Fortunato, un grup de pescari locali a decis să ofere gratuit pește prăjit tuturor turiștilor și localnicilor.
În acel an s-au construit cuptoare de cărămidă în piață, iar prăjitul continua în șase tigăi mici pe tot parcursul zilei.
Evenimentul a avut un mare succes, iar anul următor un pescar local poreclit „O Napoli” a construit prima tigaie gigantică din istorie.
Aceasta cântărea 1100 kilograme, avea diametrul de 4 metri și mâner de 6 metri și a devenit celebră după ce a apărut la TV în 1955. Era capabilă să prăjească peste 30.000 de porții de pește, folosind 3 tone de pește proaspăt și 3.000 litri de ulei.
De atunci, tigaia uriașă a devenit simbolul Festivalului Peștelui din Camogli, care are loc în fiecare al doilea duminică din mai și atrage vizitatori din întreaga Europă.
Muzeul Maritim Camogli
Excelența Camogli, muzeul numit după Ferrari, fondatorul său, reflectă întreaga istorie maritimă a satului liguric, păstrând modele de nave, picturi, instrumente nautice și obiecte aparținând celebrului Giuseppe Garibaldi, legat de ani de zile de marina comercială.
Cum să organizezi o vacanță de vis pe riviera italiană
Cea mai bună perioadă să vizitezi Liguria este între iunie și august, când vremea este caldă și însorită, ideală pentru plajă. În aprilie-mai și septembrie-octombrie sunt mai puțini turiști, cozi mai scurte și prețuri mai mici la cazare și zboruri, așa că depinde de tine dacă vrei să ai de-a face cu aglomerație și căldură sau vreme puțin mai rece, dar orașe și străzi mai goale.
Cel mai bun și ușor mijloc de transport este trenul sau barca, chiar și către cele mai mici sate. Bărcile locale leagă orașele Genova, Portofino, La Spezia și satele Cinque Terre, în timp ce trenurile și autobuzele regionale sunt frecvente și ieftine.
În primele două zile, vizitează Genova, capitala Liguriei, oraș portuar cu palate, biserici și piețe impresionante.
Atracțiile includ Palazzi dei Rolli, Palazzo Reale și Palazzo Spinola di Pellicceria, Piazza de Ferrari, Teatro Carlo Felice, portul vechi și labirintul străduțelor înguste.
Următoarea oprire este Portofino, un sat de pescari devenit destinație luxoasă, unde poți vizita plajele Paraggi și castelul Castello Brown.
În zona peninsulei Portofino se poate merge pe trasee pietonale și se pot vizita Santa Margherita Ligure și Rapallo, iar în mai are loc Sagra del Pesce în Camogli. Se poate face drumeție și la San Fruttuoso, accesibil pe traseu sau cu barca, conform lonleyplanet.
Cinque Terre se vizitează ideal în două zile, cu sate precum Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola și Riomaggiore, protejate de Parco Nazionale delle Cinque Terre.
Traseul Sentiero Verde-Azzurro de 12 km leagă toate cele cinci sate, dar se poate folosi și trenul sau autobuzele cu Cinque Terre Card.
Satele sunt colorate, cu viță de vie și case în stânci, iar gastronomia locală include focaccia, pesto, vin și fructe de mare.
Ultima zi poate fi petrecută în La Spezia și Porto Venere, orașe portuare cu forturi, grădini și Muzeul Tehnic Naval, respectiv Porto Venere cu case colorate, Castello Doria și Chiesa di San Pietro, oferind priveliști spectaculoase asupra coastei Liguriei.
Liguria se explorează ușor cu trenul sau barca, fără mașină, iar atracțiile includ sare, orașe istorice, plaje, palate, biserici și trasee pe coastă. Gustă pește și fructe de mare proaspete și bucură-te de cocktailurile din lichioruri locale combinate cu prosecco pentru cele mai fresh șprițuri.
