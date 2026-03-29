Camogli, bijuteria ascunsă de pe riviera italiană. Turiștii spun că aici este mai frumos decât în Portofino

Este o destinație pentru cei care caută un mix de relaxare, cultură, distracție la mare și gastronomie italiană. Această localitate, inițial maritimă și comercială, a dezvoltat în timp o puternică activitate artizanală, în special în domeniul filării, țesutului și vopsirii textilelor. Iată cum ajungi și ce poți vedea aici.

Unde se află Camogli

Camogli este situat pe coasta Liguriei, o regiune din nord-vestul Italiei, între Toscana și Franța.

Coasta este cunoscută sub numele de Riviera Italiană și include orașe faimoase precum strălucitorul Portofino și pitoreștile (dar aglomeratele) sate Cinque Terre.

Cel mai apropiat oraș mare (și aeroport internațional) este Genova, aflat la 25 de kilometri de coastă.

Cum să ajungi în Camogli

Cu mașina

Pentru a ajunge în Camogli, urmează autostrada A12 și ieși la bariera de taxare Recco; de aici, Camogli se află la puțin peste 3 km.

Urmează drumul până la intersecția pentru Uscio și Recco și, după ce treci podul, virează la dreapta spre Recco. Camogli este la 2 km de aici. Continuă pe SP333, treci primul sens giratoriu și mergi drept înainte; la al doilea sens giratoriu urmează întotdeauna indicatoarele pentru Camogli pe Via San Francesco, care devine Via Romagneno până ajungi la indicatorul pentru primăria Camogli. Pentru a ajunge la plajă, continuă pe același drum, atenție la zona cu trafic restricționat.

Timp mediu de călătorie între Camogli și principalele localități:

• Camogli – Riomaggiore: 1 h 25 min, 100 km

• Camogli – Manarola: 1 h 30 min, 105 km

• Camogli – Corniglia: 1 h 30 min, 86 km

• Camogli – Vernazza: 1 h 30 min, 86 km

• Camogli – Monterosso: 1 h 10 min, 75 km

• Camogli – Levanto: 1 h, 65 km

• Camogli – Bonassola: 1 h 5 min, 63 km

• Camogli – Framura (Anzo): 55 min, 55 km

• Camogli – Deiva Marina: 45 min, 50 km

• Camogli – Moneglia: 40 min, 40 km

• Camogli – Portofino: 30 min, 14 km

Alte informații:

• Milano – Camogli: 2 h, 163 km, taxă 13 €, combustibil 21 €

• Torino – Camogli: 2 h 20 min, 195 km, taxă 18 €, combustibil 26 €

• Genova – Camogli: 40 min, 25 km, taxă 2 €, combustibil 5 €

• Pisa – Camogli: 1 h 40 min, 145 km, taxă 15 €, combustibil 19 €

Cu trenul

Trenul este foarte convenabil pentru a ajunge în Camogli, pe linia Genova – La Spezia. Gara Camogli-San Fruttuoso este situată foarte aproape de mare, la mai puțin de 200 metri.

Trenul este cea mai ușoară modalitate de a călători către satele Cinque Terre folosind Cinque Terre Card și restul orașelor de pe coasta ligurică.

Timpuri medii de călătorie cu trenul din Camogli către celelalte sate:

• Camogli – La Spezia: 1 h 20 min direct, 1 h 40 min cu schimb în Sestri Levante

• Camogli – Riomaggiore: 1 h 15 min direct, 1 h 40 min cu schimb în Sestri Levante

• Camogli – Manarola: 1 h 35 min cu schimb în Sestri Levante

• Camogli – Corniglia: 1 h 30 min cu schimb în Sestri Levante

• Camogli – Vernazza: 1 h 25 min cu schimb în Sestri Levante

• Camogli – Monterosso: 1 h 5 min direct, 1 h 15 min cu schimb în Sestri Levante

• Camogli – Levanto: 1 h direct, 1 h 10 min cu schimb în Sestri Levante

• Camogli – Bonassola: 50 min direct, 1 h 10 min cu schimb în Sestri Levante

• Camogli – Framura: 45 min direct, 1 h 5 min cu schimb în Sestri Levante

• Camogli – Deiva Marina: 41 min direct, 1 h cu schimb în Sestri Levante

• Camogli – Moneglia: 37 min direct, 45–50 min cu schimb în Sestri Levante

Cu barca

De obicei, între aprilie și octombrie, compania Golfo Paradiso oferă curse din Camogli către Cinque Terre, Punta Chiappa, San Fruttuoso, Portofino și Genova, conform lecinqueterre. Rutele sunt:

• Camogli – Punta Chiappa – San Fruttuoso

• Recco – Camogli – Punta Chiappa – San Fruttuoso

• Genova – Camogli – San Fruttuoso – Portofino

• Genova – Camogli – Monterosso

Cinque Terre cu barca din Genova și împrejurimi

Cel mai apropiat aeroport de Camogli este Genova, la 25 km (40 min). Sau aeroportul Pisa, la 150 km, la aproximativ o oră și 45 min pe A12 Genova-Livorno.

Pentru cei care vin de mai departe, cel mai bine deservit aeroport este Milano Malpensa, la aproximativ 210 km, adică 2 ore și jumătate de condus.

De ce merită să vizitezi Camogli

Când majoritatea oamenilor se gândesc la Riviera Italiană, se gândesc imediat la Portofino sau la cele cinci sate istorice din Cinque Terre. Sunt orașe minunate, colorate, însă toate sunt extrem de aglomerate.

Dacă vrei un loc mai liniștit, dar la fel de frumos, încearcă Camogli.

Camogli este situat pe o plajă extinsă, stâncoasă, care într-o zi frumoasă este plină de italieni. Poți să te plimbi pe străzi sau să stai pe plajă și să privești valurile care se izbesc de zidul de apă lângă biserica înaltă, a cărei clopotniță se aude în tot orașul. În timpul verii, plajele sunt presărate cu umbrele colorate.

Strada principală din Camogli șerpuiește între ocean și micile magazine și restaurante de-a lungul drumului. După ce treci podul, există un mic bar cu terasă chiar vizavi de o barcă care servește fructe de mare prăjite pe chei.

Secretul este să prinzi o masă la barul L’Ormeggio, să comanzi un Negroni, Spritz sau Negroni Sbagliato

Privește apusul peste Marea Mediterană și gustă calamar proaspăt. Dacă vrei un oraș de coastă frumos și o experiență relaxantă, Camogli este destinația perfectă.