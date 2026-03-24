Polițiștii de frontieră i-au oprit când se întorceau în țară, din Italia, unde fugiseră.

Cei trei bărbați, cu vârste între 30 si 36 de ani, erau dați în urmărire internațională de la începutul acestei luni.

Atunci au fost condamnați definitiv la pedepse de cel puțin 3 ani și 4 luni cu închisoarea, fiecare. După sentință, niciunul nu a fost găsit acasă de politiști pentru că toti trei erau fugiți din țară, de trei ani, imediat după ce au comis fapta.

Instanța a stabilit că, în 2023, cei trei condamnați l-au bătut crunt pe un bărbat din sat. Era o răzbunare, după ce victima se căsătorise cu fosta iubită a unuia dintre ei. Acum, urmăriții se întorseseră în țară cu avionul, de la Roma.

Au fost reținuti pe aeroport și își vor executa pedepsele în penitenciar.