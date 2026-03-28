Un elev de 13 ani a înjunghiat o profesoară la o școală din Italia și a transmis totul live pe Telegram

Un incident deosebit de grav a avut loc în această săptămână într-un colegiu din provincia Bergamo, Italia. Un adolescent de 13 ani și-a înjunghiat profesoara de limba franceză, filmând agresiunea și difuzând-o în direct pe platforma Telegram.

Un video de un minut şi 53 de secunde, văzut de către unele publicaţii italiene, dar nedifuzat, surprinde agresiunea. Imaginile arată cum elevul își surprinde profesoara din spate și o lovește de două ori cu un cuțit: prima dată în zona gâtului, iar apoi în abdomen. Intervenția rapidă a unui cadru didactic a dus la imobilizarea agresorului.

Victima, o profesoară de 57 de ani, identificată drept Chiara M., a fost transportată în stare gravă la spital cu un elicopter. Înainte de a ajunge la unitatea medicală, aceasta a primit o transfuzie de sânge, intervenție care, potrivit autorităților regionale, i-a fost esențială pentru supraviețuire.

„Cu siguranță, această intervenție a contribuit la salvarea vieții sale, având în vedere gravitatea rănilor și pierderea masivă de sânge”, a declarat Guido Bertolaso, consilier regional responsabil cu domeniul social în Lombardia.

Profesoara a fost internată la terapie intensivă, însă starea sa s-a stabilizat, iar viața nu îi mai este în pericol, potrivit postului public Rai News.

Pe baza activității sale de pe platforma Telegram, presa italiană conturează profilul unui adolescent cu un ego supradimensionat, caracterizat prin respingerea regulilor și a normelor sociale. În postările sale, acesta se prezintă drept superior colegilor și se autodefinește ca un „soldat” care luptă pentru propriile drepturi.

De asemenea, tânărul își alegea în mod deliberat vestimentația pentru a-și susține această imagine și își exprima în mod constant opoziția față de constrângerile impuse de reguli și convenții sociale.

Suspectul susține că profesoara l-ar fi „umilit în mod deliberat”, potrivit unei scrisori publicate pe un grup de pe platforma Telegram înainte de atacul de miercuri.

În același mesaj, adolescentul descrie o viață „plină de nedreptate și lipsă de respect” și afirmă că a decis „să ia situația în mâini”. Presa italiană indică drept posibile motive o serie de conflicte aparent minore, precum acordarea unei note mai mici decât cea așteptată sau un incident în clasă în care profesoara ar fi luat apărarea unui coleg.

„Vendetta”, arme și planuri periculoase

Anterior atacului, tânărul a publicat pe același grup imagini cu un tricou alb pe care era inscripționat de mână cuvântul „Vendetta”, purtat în timpul agresiunii, precum și fotografii cu arme — cuțite și pistoale false — descoperite ulterior în rucsacul său.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliu, autoritățile au identificat materiale explozive ce urmau să fie asamblate, cu sprijinul mamei adolescentului.

În scrisoarea publicată anterior atacului, elevul face referire la interesul său pentru chimie și la intenția de a fabrica substanțe explozive. Potrivit unor publicații italiene, acesta ar fi luat în calcul comiterea unor atentate, fără a le pune însă în aplicare.

Autenticitatea acestor materiale nu a fost confirmată, până în prezent, de autorități. Ancheta este în desfășurare.

Adolescentul, în vârstă de 13 ani, care nu răspunde penal conform legislației, a fost plasat într-un centru pentru minori.

Vicepremierul Matteo Salvini a reacționat pe platforma X, calificând cazul drept „tulburător”.

„Un copil. Este tulburător. Să mergem înainte cu măsurile pe care le-am propus pentru combaterea deținerii și utilizării cuțitelor în școli și în orice alt context”, a transmis acesta.

Sursa: News.ro

Etichete: italia, profesoara, elevi, injunghiat,

